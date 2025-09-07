Advertisement

عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مبنى متعدد الطوابق في غزة

Lebanon 24
07-09-2025 | 13:53
A-
A+
Doc-P-1413912-638928761048157012.webp
Doc-P-1413912-638928761048157012.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الجيش هاجم مبنى متعدد الطوابق في مدينة غزة، كانت حركة حماس تستخدمه لأغراض عسكرية.
Advertisement

وأوضح أن حماس زرعت داخل المبنى وسائل لجمع المعلومات الاستخبارية، وأقامت نقاط استطلاع لمتابعة تحركات الجيش الإسرائيلي في المنطقة.
وأضاف: "في إطار استعداداتهم لمواجهة مناورة قواتنا البرية، عمدت عناصر حماس إلى زرع عبوات ناسفة بالقرب من المبنى بهدف استهداف قواتنا، ما استدعى تنفيذ هذه الضربة الدقيقة لإزالة التهديد".
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا موقعا لحزب الله في قرية أنصارية جنوبي لبنان استخدم لتخزين آليات هندسية
lebanon 24
08/09/2025 01:44:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أمس آليتين تعملان على إعادة تأهيل بنى تحتية لحزب الله جنوبي لبنان
lebanon 24
08/09/2025 01:44:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا قطعا بحرية للحوثيين تستخدم في أنشطة عسكرية
lebanon 24
08/09/2025 01:44:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا معسكرات لقوة الرضوان بحزب الله في البقاع
lebanon 24
08/09/2025 01:44:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلي

إسرائيل

باسم ال

باريت

بريت

باري

حماس

بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:00 | 2025-09-07
16:23 | 2025-09-07
16:03 | 2025-09-07
15:43 | 2025-09-07
15:06 | 2025-09-07
15:02 | 2025-09-07
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24