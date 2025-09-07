الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مبنى متعدد الطوابق في غزة



وأوضح أن حماس زرعت داخل المبنى وسائل لجمع المعلومات الاستخبارية، وأقامت نقاط استطلاع لمتابعة تحركات الجيش الإسرائيلي في المنطقة. أعلن المتحدث باسم الجيش ، أن الجيش هاجم مبنى متعدد الطوابق في مدينة غزة، كانت حركة تستخدمه لأغراض عسكرية.وأوضح أن حماس زرعت داخل المبنى وسائل لجمع المعلومات الاستخبارية، وأقامت نقاط استطلاع لمتابعة تحركات الجيش الإسرائيلي في المنطقة.

وأضاف: "في إطار استعداداتهم لمواجهة مناورة قواتنا البرية، عمدت عناصر حماس إلى زرع عبوات ناسفة بالقرب من المبنى بهدف استهداف قواتنا، ما استدعى تنفيذ هذه الضربة الدقيقة لإزالة التهديد".