27
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
13
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مبنى متعدد الطوابق في غزة
Lebanon 24
07-09-2025
|
13:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن المتحدث باسم الجيش
الإسرائيلي
، أن الجيش هاجم مبنى متعدد الطوابق في مدينة غزة، كانت حركة
حماس
تستخدمه لأغراض عسكرية.
Advertisement
وأوضح أن حماس زرعت داخل المبنى وسائل لجمع المعلومات الاستخبارية، وأقامت نقاط استطلاع لمتابعة تحركات الجيش الإسرائيلي في المنطقة.
وأضاف: "في إطار استعداداتهم لمواجهة مناورة قواتنا البرية، عمدت عناصر حماس إلى زرع عبوات ناسفة بالقرب من المبنى بهدف استهداف قواتنا، ما استدعى تنفيذ هذه الضربة الدقيقة لإزالة التهديد".
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا موقعا لحزب الله في قرية أنصارية جنوبي لبنان استخدم لتخزين آليات هندسية
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا موقعا لحزب الله في قرية أنصارية جنوبي لبنان استخدم لتخزين آليات هندسية
08/09/2025 01:44:50
08/09/2025 01:44:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أمس آليتين تعملان على إعادة تأهيل بنى تحتية لحزب الله جنوبي لبنان
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أمس آليتين تعملان على إعادة تأهيل بنى تحتية لحزب الله جنوبي لبنان
08/09/2025 01:44:50
08/09/2025 01:44:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا قطعا بحرية للحوثيين تستخدم في أنشطة عسكرية
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا قطعا بحرية للحوثيين تستخدم في أنشطة عسكرية
08/09/2025 01:44:50
08/09/2025 01:44:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا معسكرات لقوة الرضوان بحزب الله في البقاع
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا معسكرات لقوة الرضوان بحزب الله في البقاع
08/09/2025 01:44:50
08/09/2025 01:44:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الإسرائيلي
إسرائيل
باسم ال
باريت
بريت
باري
حماس
بري
تابع
قد يعجبك أيضاً
عقب تحذيرات ترامب.. حماس: مستعدون للتفاوض وبحث إطلاق الأسرى
Lebanon 24
عقب تحذيرات ترامب.. حماس: مستعدون للتفاوض وبحث إطلاق الأسرى
17:00 | 2025-09-07
07/09/2025 05:00:20
Lebanon 24
Lebanon 24
في زيارة دولة.. محمود عباس يصل الى المملكة المتحدة
Lebanon 24
في زيارة دولة.. محمود عباس يصل الى المملكة المتحدة
16:23 | 2025-09-07
07/09/2025 04:23:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة المصرية تخطط لخفض ديونها إلى أدنى مستوى في تاريخها
Lebanon 24
الحكومة المصرية تخطط لخفض ديونها إلى أدنى مستوى في تاريخها
16:03 | 2025-09-07
07/09/2025 04:03:28
Lebanon 24
Lebanon 24
طالبان تمنع تصوير النساء خلال الإغاثة بعد الزلزال
Lebanon 24
طالبان تمنع تصوير النساء خلال الإغاثة بعد الزلزال
15:43 | 2025-09-07
07/09/2025 03:43:45
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب في دولة عربية بعد ظهور بحيرة بشكل غامض ومفاجىء.. فما القصة؟
Lebanon 24
رعب في دولة عربية بعد ظهور بحيرة بشكل غامض ومفاجىء.. فما القصة؟
15:06 | 2025-09-07
07/09/2025 03:06:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رسالة من رئاسة الجمهورية الى جعجع
Lebanon 24
رسالة من رئاسة الجمهورية الى جعجع
14:50 | 2025-09-07
07/09/2025 02:50:30
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار لعشّاق الشتاء.. هكذا سيكون الطقس غدًا
Lebanon 24
خبرٌ سار لعشّاق الشتاء.. هكذا سيكون الطقس غدًا
16:06 | 2025-09-07
07/09/2025 04:06:51
Lebanon 24
Lebanon 24
قبيل مداهمته.. صورٌ لمخيم "السوري القومي" في الشويفات
Lebanon 24
قبيل مداهمته.. صورٌ لمخيم "السوري القومي" في الشويفات
03:06 | 2025-09-07
07/09/2025 03:06:39
Lebanon 24
Lebanon 24
100 ألف سيارة تعبر عليه يوميا.. توسعة أوتوستراد جونية انطلقت وعطية يكشف التفاصيل
Lebanon 24
100 ألف سيارة تعبر عليه يوميا.. توسعة أوتوستراد جونية انطلقت وعطية يكشف التفاصيل
09:30 | 2025-09-07
07/09/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
14:00 | 2025-09-07
07/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:00 | 2025-09-07
عقب تحذيرات ترامب.. حماس: مستعدون للتفاوض وبحث إطلاق الأسرى
16:23 | 2025-09-07
في زيارة دولة.. محمود عباس يصل الى المملكة المتحدة
16:03 | 2025-09-07
الحكومة المصرية تخطط لخفض ديونها إلى أدنى مستوى في تاريخها
15:43 | 2025-09-07
طالبان تمنع تصوير النساء خلال الإغاثة بعد الزلزال
15:06 | 2025-09-07
رعب في دولة عربية بعد ظهور بحيرة بشكل غامض ومفاجىء.. فما القصة؟
15:02 | 2025-09-07
بوساطة واشنطن.. الشيباني يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي
فيديو
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
08/09/2025 01:44:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
08/09/2025 01:44:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
08/09/2025 01:44:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24