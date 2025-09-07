Advertisement

عربي-دولي

عقب فشل مفاوضات وقف الحرب.. ترامب: مستعد لفرض جولة ثانية من العقوبات على روسيا

Lebanon 24
07-09-2025 | 14:35
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه مستعد للانتقال إلى المرحلة الثانية من فرض العقوبات على روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا.
وفي السياق ذاته، قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن واشنطن مستعدة "لتشديد الضغط" على روسيا، داعياً أوروبا إلى التحرك أيضاً لإجبار موسكو على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وأضاف بيسنت أن ترامب ونائبه جاي دي فانس، أجريا "مكالمة بناءة للغاية"، الجمعة، مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين التي تحدث إليها هو أيضاً.

وأوضح بيسنت في مقابلة مع برنامج "ميت ذي برس" على قناة "إن بي سي": "نتحدث عما يمكن للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فعله معاً. ونحن مستعدون لزيادة الضغط على روسيا".

غير أنه استدرك قائلاً "لكننا نحتاج إلى أن يتبعنا شركاؤنا الأوروبيون".
