عقب فشل مفاوضات وقف الحرب.. ترامب: مستعد لفرض جولة ثانية من العقوبات على روسيا

أكد الرئيس الأميركي ، أنه مستعد للانتقال إلى المرحلة الثانية من فرض على بسبب الصراع في .

وفي السياق ذاته، قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن مستعدة "لتشديد الضغط" على روسيا، داعياً إلى التحرك أيضاً لإجبار على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.وأضاف بيسنت أن ونائبه جاي دي ، أجريا "مكالمة بناءة للغاية"، الجمعة، مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين التي تحدث إليها هو أيضاً.وأوضح بيسنت في مقابلة مع برنامج "ميت ذي برس" على قناة "إن بي سي": "نتحدث عما يمكن للاتحاد والولايات المتحدة فعله معاً. ونحن مستعدون لزيادة الضغط على روسيا".غير أنه استدرك قائلاً "لكننا نحتاج إلى أن يتبعنا شركاؤنا الأوروبيون".