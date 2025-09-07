Advertisement

عربي-دولي

السيدة الاولى في سوريا تتخرج من الجامعة.. والرئيس الشرع يسلمها الشهادة

Lebanon 24
07-09-2025 | 14:55
حضر الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع حفل تخرّج عقيلته لطيفة دروبي من جامعة إدلب كلية الآداب والعلوم الإنسانية.
وقالت الدروبي في كلمتها خلال حفلة تخرج دفعة "النصر والتحرير": "أقف اليوم على أرض صمدت، فأزهرت أملاً وأنبتت علماً واحتضنت آلاف القصص التي تنبض بالحياة".

وظهر الشرع في الحفل يكرم الطلبة الخريجين ومن بينهم زوجته، وجمعتهم على منصّة التكريم صورة تذكارية.
 
