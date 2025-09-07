Advertisement

عربي-دولي

بوساطة واشنطن.. الشيباني يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي

Lebanon 24
07-09-2025 | 15:02
أفادت تقارير إعلامية أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، سيجتمع هذا الأسبوع مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في إطار محادثات تُجرى بوساطة الولايات المتحدة لبحث سبل تهدئة الصراع في جنوب سوريا.
وذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن اللقاء يأتي استكمالاً لجولات سابقة من المشاورات التي تركز على التوصل إلى تفاهمات ميدانية تقلل من حدة التوتر وتعزز فرص التوصل إلى ترتيبات أمنية في المنطقة.
وزير الخارجية السوري

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

يسرائيل كاتس

وزير الدفاع

الإسرائيلية

جنوب سوريا

