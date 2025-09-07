بوساطة واشنطن.. الشيباني يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي

أفادت تقارير إعلامية أن ، ، سيجتمع هذا الأسبوع مع الشيباني، في إطار محادثات تُجرى بوساطة لبحث سبل تهدئة الصراع في .

Advertisement

وذكرت هيئة البث العامة ، اليوم الأحد، أن اللقاء يأتي استكمالاً لجولات سابقة من المشاورات التي تركز على التوصل إلى تفاهمات ميدانية تقلل من حدة التوتر وتعزز فرص التوصل إلى ترتيبات أمنية في المنطقة.