إقتصاد

الحكومة المصرية تخطط لخفض ديونها إلى أدنى مستوى في تاريخها

Lebanon 24
07-09-2025 | 16:03
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أن الحكومة تستهدف خفض الديون إلى أدنى مستوى في تاريخ مصر، مع تحقيق فائض في الموازنة وخفض معدلات التضخم عن مستوى 13% الحالي، إضافة إلى استمرار معدل نمو الصادرات بنسبة تقارب 20% بنهاية العام.
وأوضح مدبولي أن الحكومة وضعت عدة سيناريوهات للتعامل مع المطبات الاقتصادية المحتملة، وتسعى لتوطين الصناعات المستدامة التي تعمل على المدى الطويل.

جاء ذلك خلال اجتماع مع رؤساء المجالس التصديرية لمناقشة خطط زيادة الصادرات، حيث أكد على مضاعفة المخصصات لبرنامج رد الأعباء التصديرية هذا العام لتشجيع المستثمرين، مع متابعة مستمرة لتنفيذ البرنامج وتحسين إجراءات الإفراج الجمركي وتقديم حوافز متنوعة.

كما أشار وزير المالية إلى أن إجمالي ما تم صرفه ضمن برنامج رد الأعباء خلال الأعوام 2024/2025 و2025/2026 بلغ 19.3 مليار جنيه، مع صرف 3 مليارات جنيه أخرى حالياً، في حين أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حرص الحكومة على تبني إجراءات تحفيزية جديدة لتيسير الصادرات والاستماع لمقترحات المصدرين.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24