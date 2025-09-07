27
في زيارة دولة.. محمود عباس يصل الى المملكة المتحدة
Lebanon 24
07-09-2025
|
16:23
A-
A+
A+
A-
وصل رئيس دولة
فلسطين
محمود عباس
، مساء اليوم، إلى
المملكة
المتحدة، في زيارة دولة، بدعوة كريمة من رئيس الـوزراء
البريطاني
كير ستارمر تستمر ثلاثة أيام".
ومن المقرر أن يجتمع عباس مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، حيث "سيبحث معه سبل دعم الجهود المبذولة للوقف الفوري والدائم لإطلاق النار ووقف العدوان والتدمير والتجويع، المتواصل على شعبنا، وإطلاق سراح الرهائن والاسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية فورا إلى
قطاع غزة
، وانسحاب قوات
الاحتلال
وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة والذهاب لتنفيذ خطة التعافي وإعادة الإعمار، ووقف جميع الأعمال الاحادية بما فيها الاستيطان وارهاب المستعمرين والضم وتنسيق الجهود بشأن
المؤتمر الدولي
المقرر عقده خلال الشهر الجاري حول حل الدولتين، والاعتراف البريطاني المزمع بدولة فلسطين".
كما سيبحث مع ستارمر "العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في كافة المجالات، وعددا من
القضايا
ذات الاهتمام المشترك".
