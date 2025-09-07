في زيارة دولة.. محمود عباس يصل الى المملكة المتحدة

Advertisement

وصل رئيس دولة ، مساء اليوم، إلى المتحدة، في زيارة دولة، بدعوة كريمة من رئيس الـوزراء كير ستارمر تستمر ثلاثة أيام".ومن المقرر أن يجتمع عباس مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، حيث "سيبحث معه سبل دعم الجهود المبذولة للوقف الفوري والدائم لإطلاق النار ووقف العدوان والتدمير والتجويع، المتواصل على شعبنا، وإطلاق سراح الرهائن والاسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية فورا إلى ، وانسحاب قوات وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة والذهاب لتنفيذ خطة التعافي وإعادة الإعمار، ووقف جميع الأعمال الاحادية بما فيها الاستيطان وارهاب المستعمرين والضم وتنسيق الجهود بشأن المقرر عقده خلال الشهر الجاري حول حل الدولتين، والاعتراف البريطاني المزمع بدولة فلسطين".كما سيبحث مع ستارمر "العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في كافة المجالات، وعددا من ذات الاهتمام المشترك".