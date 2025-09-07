عن الهجوم الروسي الأخير على أوكرانيا.. هذا ما قاله ترامب

أعرب الرئيس الأميركي عن عدم سعادته بشأن الهجوم الروسي الأخير على والذي يعد الأضخم على الإطلاق.

وقال لصحفيين: "أنا لست سعيدا. أنا لست سعيدا بالوضع برمته". وأضاف "أنا لست سعيدا بما يحدث هناك"، متابعا: "سنسوي الوضع قريبا".

وكانت قد نفذت، الأحد، هجوما هو الأضخم على الإطلاق استخدمت فيه أكثر من 800 مسيّرة وصاروخ وأوقع ما لا يقل عن خمسة قتلى بينهم اثنان في العاصمة كييف.

على صعيد متصل أكد ، أن قادة أوروبيين سيزورون ، يومي الاثنين والثلاثاء، لمناقشة سبل إنهاء الحرب الروسية .



وفي حديثه لصحفيين لدى عودته بعد حضور نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس في مدينة نيويورك، قال ترامب أيضا إنه سيتحدث إلى قريبا. (سكاي نيوز عربية)