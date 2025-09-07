29
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
16
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
عن الهجوم الروسي الأخير على أوكرانيا.. هذا ما قاله ترامب
Lebanon 24
07-09-2025
|
23:01
A-
A+
أعرب الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
عن عدم سعادته بشأن الهجوم الروسي الأخير على
أوكرانيا
والذي يعد الأضخم على الإطلاق.
وقال لصحفيين: "أنا لست سعيدا. أنا لست سعيدا بالوضع برمته". وأضاف "أنا لست سعيدا بما يحدث هناك"، متابعا: "سنسوي الوضع قريبا".
وكانت
روسيا
قد نفذت، الأحد، هجوما
جويا
هو الأضخم على الإطلاق استخدمت فيه أكثر من 800 مسيّرة وصاروخ وأوقع ما لا يقل عن خمسة قتلى بينهم اثنان في العاصمة كييف.
على صعيد متصل أكد
ترامب
، أن قادة أوروبيين سيزورون
الولايات المتحدة
، يومي الاثنين والثلاثاء، لمناقشة سبل إنهاء الحرب الروسية
الأوكرانية
.
وفي حديثه لصحفيين لدى عودته بعد حضور نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس في مدينة نيويورك، قال ترامب أيضا إنه سيتحدث إلى
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
قريبا. (سكاي نيوز عربية)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الولايات المتحدة
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
دونالد ترامب
الأوكرانية
سكاي نيوز
أوكرانيا
