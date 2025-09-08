غزة تحت النار.. إسرائيل تقصف خيم النازحين

شهدت مدينة غزة عمليات قصف مكثفة من قبل الطيران الحربي .

ونفذ الجيش الإسرائيلي عدة أحزمة نارية متتالية على حي الشيخ شمال المدينة ترافق مع قصف جوي لخيام في منطقة طموس، ما أسفر عن مقتل 5 فلسطينيين وإصابة آخرين.

بالتزامن قصفت خياما أخرى للنازحين في منطقة الشاليهات غرب المدينة وفي الرمال (وسط) ما أدى إلى مقتل 4 وإصابة آخرين. (العربية)