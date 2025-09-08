Advertisement

عربي-دولي

غزة تحت النار.. إسرائيل تقصف خيم النازحين

Lebanon 24
08-09-2025 | 00:23
شهدت مدينة غزة عمليات قصف مكثفة من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي.
ونفذ الجيش الإسرائيلي عدة أحزمة نارية متتالية على حي الشيخ رضوان شمال المدينة ترافق مع قصف جوي لخيام النازحين في منطقة طموس، ما أسفر عن مقتل 5 فلسطينيين وإصابة آخرين.
 
 
بالتزامن قصفت إسرائيل خياما أخرى للنازحين في منطقة الشاليهات غرب المدينة وفي الرمال (وسط) ما أدى إلى مقتل 4 وإصابة آخرين. (العربية)

