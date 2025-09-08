29
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
16
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد إنذار ترامب.. تفاصيل مقترح ويتكوف الجديد حول غزة
Lebanon 24
08-09-2025
|
00:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعدما وجه الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إلى
حماس
ما وصفه بالإنذار الأخير، من أجل قبول المقترح الأحدث حول
قطاع غزة
، أعرب عن اعتقاده بأن الاتفاق لم يعد بعيداً.
Advertisement
وتضمن الاقتراح الأميركي الذي سلمه المبعوث الأميركي
ستيف ويتكوف
الأسبوع الماضي عبر الوسطاء إلى حركة حماس إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الـ 48 المتبقين مقابل وقف إطلاق النار وإنهاء العملية
الإسرائيلية
لاحتلال مدينة غزة، وفق ما كشف مسؤول إسرائيلي كبير مطلع على التفاصيل.
كما نص على إطلاق
إسرائيل
سراح ما بين 2500و3000 أسير فلسطيني محتجزين في سجونها، بمن فيهم مئات يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، حسب ما نقل موقع "أكسيوس".
ووفقًا للاقتراح، فبمجرد إعلان وقف إطلاق النار، ستبدأ المفاوضات فورًا حول شروط إنهاء الحرب، بما في ذلك مطالب إسرائيل بنزع سلاح حماس ومطالبة الحركة
الفلسطينية
بالانسحاب النهائي والكامل للجيش
الإسرائيلي
من كامل القطاع، وفقًا للمسؤول الإسرائيلي.
كذلك أكد المقترح أنه إذا استجابت حماس للمبادرة بشكل إيجابي، فسيعمل
ترامب
بنشاط لإنهاء الحرب، وسيستمر وقف إطلاق النار طالما استمرت المحادثات.
إلى ذلك، أوضح المسؤول الإسرائيلي أن "الاقتراح الموجه لحماس تضمن رسالة مفادها أنه إذا لم تقبل
هذه المبادرة
، فسيكون البديل سيئًا للغاية، ألا وهو عملية إسرائيلية واسعة النطاق في غزة". (العربية)
مواضيع ذات صلة
ترامب: أتطلع إلى سماع تقرير ويتكوف وهاكابي حول الوضع في غزة
Lebanon 24
ترامب: أتطلع إلى سماع تقرير ويتكوف وهاكابي حول الوضع في غزة
08/09/2025 10:26:58
08/09/2025 10:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية مصر لـ ويتكوف: على إسرائيل الاستجابة لمقترح غزة
Lebanon 24
وزير خارجية مصر لـ ويتكوف: على إسرائيل الاستجابة لمقترح غزة
08/09/2025 10:26:58
08/09/2025 10:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: ويتكوف سيقدم إحاطة للرئيس ترامب بعد زيارة غزة للموافقة على الخطة النهائية لتوزيع المساعدات
Lebanon 24
البيت الأبيض: ويتكوف سيقدم إحاطة للرئيس ترامب بعد زيارة غزة للموافقة على الخطة النهائية لتوزيع المساعدات
08/09/2025 10:26:58
08/09/2025 10:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة حول الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
Lebanon 24
تفاصيل جديدة حول الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
08/09/2025 10:26:58
08/09/2025 10:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
دونالد ترامب
هذه المبادرة
ستيف ويتكوف
الإسرائيلية
الفلسطينية
الإسرائيلي
قطاع غزة
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
الحكومة الإسرائيلية لم توفر الحد الأدنى من الغذاء للأسرى الفلسطينيين.. هذا ما أكدته المحكمة العليا
Lebanon 24
الحكومة الإسرائيلية لم توفر الحد الأدنى من الغذاء للأسرى الفلسطينيين.. هذا ما أكدته المحكمة العليا
03:14 | 2025-09-08
08/09/2025 03:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
البرلمان الفرنسي يحسم مصير بايرو.. وأزمة سياسية جديدة تلوح في الأفق
Lebanon 24
البرلمان الفرنسي يحسم مصير بايرو.. وأزمة سياسية جديدة تلوح في الأفق
03:08 | 2025-09-08
08/09/2025 03:08:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"تحذير أخير".. كاتس يهدد بتدمير كل غزة: "إعصار هائل سيضرب سماء المدينة"
Lebanon 24
"تحذير أخير".. كاتس يهدد بتدمير كل غزة: "إعصار هائل سيضرب سماء المدينة"
02:25 | 2025-09-08
08/09/2025 02:25:54
Lebanon 24
Lebanon 24
حدث أمني في غزة.. وأنباء عن قتلى وجرحى
Lebanon 24
حدث أمني في غزة.. وأنباء عن قتلى وجرحى
02:21 | 2025-09-08
08/09/2025 02:21:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"جزار ادلب".. اعتقال جندي من قوات الأسد في اللاذقية (صورة)
Lebanon 24
"جزار ادلب".. اعتقال جندي من قوات الأسد في اللاذقية (صورة)
01:49 | 2025-09-08
08/09/2025 01:49:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
100 ألف سيارة تعبر عليه يوميا.. توسعة أوتوستراد جونية انطلقت وعطية يكشف التفاصيل
Lebanon 24
100 ألف سيارة تعبر عليه يوميا.. توسعة أوتوستراد جونية انطلقت وعطية يكشف التفاصيل
09:30 | 2025-09-07
07/09/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار لعشّاق الشتاء.. هكذا سيكون الطقس غدًا
Lebanon 24
خبرٌ سار لعشّاق الشتاء.. هكذا سيكون الطقس غدًا
16:06 | 2025-09-07
07/09/2025 04:06:51
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من رئاسة الجمهورية الى جعجع
Lebanon 24
رسالة من رئاسة الجمهورية الى جعجع
14:50 | 2025-09-07
07/09/2025 02:50:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
14:00 | 2025-09-07
07/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
08/09/2025 12:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:14 | 2025-09-08
الحكومة الإسرائيلية لم توفر الحد الأدنى من الغذاء للأسرى الفلسطينيين.. هذا ما أكدته المحكمة العليا
03:08 | 2025-09-08
البرلمان الفرنسي يحسم مصير بايرو.. وأزمة سياسية جديدة تلوح في الأفق
02:25 | 2025-09-08
"تحذير أخير".. كاتس يهدد بتدمير كل غزة: "إعصار هائل سيضرب سماء المدينة"
02:21 | 2025-09-08
حدث أمني في غزة.. وأنباء عن قتلى وجرحى
01:49 | 2025-09-08
"جزار ادلب".. اعتقال جندي من قوات الأسد في اللاذقية (صورة)
01:12 | 2025-09-08
ميلي يتلقى هزيمة ساحقة في انتخابات بوينس يرس
فيديو
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
08/09/2025 10:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
08/09/2025 10:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
08/09/2025 10:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24