عربي-دولي

بعد إنذار ترامب.. تفاصيل مقترح ويتكوف الجديد حول غزة

Lebanon 24
08-09-2025 | 00:34
بعدما وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى حماس ما وصفه بالإنذار الأخير، من أجل قبول المقترح الأحدث حول قطاع غزة، أعرب عن اعتقاده بأن الاتفاق لم يعد بعيداً.
وتضمن الاقتراح الأميركي الذي سلمه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الأسبوع الماضي عبر الوسطاء إلى حركة حماس إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الـ 48 المتبقين مقابل وقف إطلاق النار وإنهاء العملية الإسرائيلية لاحتلال مدينة غزة، وفق ما كشف مسؤول إسرائيلي كبير مطلع على التفاصيل.
 
كما نص على إطلاق إسرائيل سراح ما بين 2500و3000 أسير فلسطيني محتجزين في سجونها، بمن فيهم مئات يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، حسب ما نقل موقع "أكسيوس".
 
ووفقًا للاقتراح، فبمجرد إعلان وقف إطلاق النار، ستبدأ المفاوضات فورًا حول شروط إنهاء الحرب، بما في ذلك مطالب إسرائيل بنزع سلاح حماس ومطالبة الحركة الفلسطينية بالانسحاب النهائي والكامل للجيش الإسرائيلي من كامل القطاع، وفقًا للمسؤول الإسرائيلي.
 
كذلك أكد المقترح أنه إذا استجابت حماس للمبادرة بشكل إيجابي، فسيعمل ترامب بنشاط لإنهاء الحرب، وسيستمر وقف إطلاق النار طالما استمرت المحادثات.

إلى ذلك، أوضح المسؤول الإسرائيلي أن "الاقتراح الموجه لحماس تضمن رسالة مفادها أنه إذا لم تقبل هذه المبادرة، فسيكون البديل سيئًا للغاية، ألا وهو عملية إسرائيلية واسعة النطاق في غزة". (العربية)
 
 
