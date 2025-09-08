بعد إنذار ترامب.. تفاصيل مقترح ويتكوف الجديد حول غزة

بعدما وجه الرئيس الأميركي إلى ما وصفه بالإنذار الأخير، من أجل قبول المقترح الأحدث حول ، أعرب عن اعتقاده بأن الاتفاق لم يعد بعيداً.

وتضمن الاقتراح الأميركي الذي سلمه المبعوث الأميركي الأسبوع الماضي عبر الوسطاء إلى حركة حماس إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الـ 48 المتبقين مقابل وقف إطلاق النار وإنهاء العملية لاحتلال مدينة غزة، وفق ما كشف مسؤول إسرائيلي كبير مطلع على التفاصيل.

كما نص على إطلاق سراح ما بين 2500و3000 أسير فلسطيني محتجزين في سجونها، بمن فيهم مئات يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، حسب ما نقل موقع "أكسيوس".

ووفقًا للاقتراح، فبمجرد إعلان وقف إطلاق النار، ستبدأ المفاوضات فورًا حول شروط إنهاء الحرب، بما في ذلك مطالب إسرائيل بنزع سلاح حماس ومطالبة الحركة بالانسحاب النهائي والكامل للجيش من كامل القطاع، وفقًا للمسؤول الإسرائيلي.

كذلك أكد المقترح أنه إذا استجابت حماس للمبادرة بشكل إيجابي، فسيعمل بنشاط لإنهاء الحرب، وسيستمر وقف إطلاق النار طالما استمرت المحادثات.



إلى ذلك، أوضح المسؤول الإسرائيلي أن "الاقتراح الموجه لحماس تضمن رسالة مفادها أنه إذا لم تقبل ، فسيكون البديل سيئًا للغاية، ألا وهو عملية إسرائيلية واسعة النطاق في غزة". (العربية)