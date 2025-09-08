Advertisement

البرلمان الفرنسي يحسم مصير بايرو.. وأزمة سياسية جديدة تلوح في الأفق

Lebanon 24
08-09-2025 | 03:08
Doc-P-1414050-638929232720615712.jpg
Doc-P-1414050-638929232720615712.jpg photos 0
من المرجح أن يقيل البرلمان الفرنسي رئيس الوزراء فرانسوا بايرو اليوم الاثنين، بعد 9 أشهر فقط من توليه منصبه، في تصويت على الثقة يهدف لحل أزمة مستمرة منذ أشهر بشأن ميزانيته التقشفية.
وفي حال خسارة بايرو، سيضطر إلى الاستقالة مع كامل حكومته، مما سيغرق فرنسا في اضطرابات سياسية جديدة. 
 
وبناء على ذلك، قد يبحث الرئيس إيمانيول ماكرون قريبا عن رئيس وزراء جديد، وهذه المرة، تستدعي الحاجة إلى التحرك السريع نظرا لخطورة الوضع، وفق ما قالت وسائل إعلام فرنسية.

ومن هذه الخيارات هو التوجه إلى الحزب الاشتراكي، وقد يطلب هذا التيار اليساري بادرة لكسب تأييده، مثل فرض ضريبة على فاحشي الثراء. كما قد يبحث الرئيس الفرنسي عن رئيس وزراء جديد من داخل صفوفه. (روسيا اليوم) 
