البرلمان الفرنسي يحسم مصير بايرو.. وأزمة سياسية جديدة تلوح في الأفق

من المرجح أن يقيل الفرنسي رئيس الوزراء بايرو اليوم الاثنين، بعد 9 أشهر فقط من توليه منصبه، في تصويت على الثقة يهدف لحل أزمة مستمرة منذ أشهر بشأن ميزانيته التقشفية.

وفي حال خسارة بايرو، سيضطر إلى الاستقالة مع كامل حكومته، مما سيغرق في اضطرابات سياسية جديدة.

وبناء على ذلك، قد يبحث الرئيس إيمانيول قريبا عن رئيس وزراء جديد، وهذه المرة، تستدعي الحاجة إلى التحرك السريع نظرا لخطورة الوضع، وفق ما قالت وسائل إعلام فرنسية.



ومن هذه الخيارات هو التوجه إلى ، وقد يطلب هذا اليساري بادرة لكسب تأييده، مثل فرض ضريبة على فاحشي الثراء. كما قد يبحث عن رئيس وزراء جديد من داخل صفوفه. (روسيا اليوم)