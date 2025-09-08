Advertisement

عربي-دولي

الحكومة الإسرائيلية لم توفر الحد الأدنى من الغذاء للأسرى الفلسطينيين.. هذا ما أكدته المحكمة العليا

Lebanon 24
08-09-2025 | 03:14
أكدت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن الحكومة الإسرائيلية لم توفر طعامًا كافيًا للأسرى الفلسطينيين في سجونها وأمرت السلطات بتحسين تغذيتهم.
ولفتت المحكمة العليا الإسرائيلية إلى ان الحكومة فشلت في توفير الغذاء الكافي للأسرى الفلسطينيين لمعيشتهم الأساسية، وجدت أن إمدادات الغذاء الحالية غير كافية، وأمرت مصلحة السجون باتخاذ خطوات لضمان توفير الطعام.

ويعد الحكم، أمس الأحد، نادرا ويأتي في سياق الحرب المستمرة منذ عامين في غزة، حيث تم احتجاز آلاف الفلسطينيين المشتبه في صلتهم بحركة حماس، وبعضهم أفرج عنه دون تهمة بعد أشهر من الاحتجاز.

ومنذ بدء الحرب، اعتقلت إسرائيل آلاف الأشخاص في غزة للاشتباه في صلتهم بحماس. كما أُفرج عن الآلاف دون توجيه تهم إليهم، غالبًا بعد أشهر من الاحتجاز، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.

ووثّقت جماعات حقوق الإنسان انتهاكات واسعة النطاق في السجون ومرافق الاحتجاز الإسرائيلية، بما في ذلك نقص الغذاء والرعاية الصحية، بالإضافة إلى سوء الظروف الصحية والضرب.

وجاء هذا الحكم ردًا على التماسٍ رفعته العام الماضي جمعية حقوق المواطن في إسرائيل (ACRI) ومنظمة غيشا الحقوقية الإسرائيلية.(سكاي نيوز)
 
