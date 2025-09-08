الحكومة الإسرائيلية لم توفر الحد الأدنى من الغذاء للأسرى الفلسطينيين.. هذا ما أكدته المحكمة العليا

Advertisement

أكدت بأن الحكومة الإسرائيلية لم توفر طعامًا كافيًا للأسرى في سجونها وأمرت السلطات بتحسين تغذيتهم.ولفتت المحكمة الإسرائيلية إلى ان الحكومة فشلت في توفير الغذاء الكافي للأسرى الفلسطينيين لمعيشتهم الأساسية، وجدت أن إمدادات الغذاء الحالية غير كافية، وأمرت مصلحة السجون باتخاذ خطوات لضمان توفير الطعام.ويعد الحكم، أمس الأحد، نادرا ويأتي في سياق الحرب المستمرة منذ عامين في غزة، حيث تم احتجاز آلاف الفلسطينيين المشتبه في صلتهم بحركة ، وبعضهم أفرج عنه دون تهمة بعد أشهر من الاحتجاز.ومنذ بدء الحرب، اعتقلت آلاف الأشخاص في غزة للاشتباه في صلتهم بحماس. كما أُفرج عن الآلاف دون توجيه تهم إليهم، غالبًا بعد أشهر من الاحتجاز، بحسب ما ذكرت .ووثّقت جماعات حقوق الإنسان انتهاكات واسعة النطاق في السجون ومرافق الاحتجاز الإسرائيلية، بما في ذلك نقص الغذاء والرعاية الصحية، بالإضافة إلى سوء الظروف الصحية والضرب.وجاء هذا الحكم ردًا على التماسٍ رفعته العام الماضي جمعية حقوق المواطن (ACRI) ومنظمة غيشا الحقوقية الإسرائيلية.(سكاي نيوز)