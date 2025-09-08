يبلغ من العمر 16 عاماً.. مراهق يهاجم الشرطة التركية ببندقية صيد ويقتل 2

أفادت وسائل إعلام محلية أن ولاية إزمير ، شهدت هجوماً مسلحاً على ما أدى إلى مقتل عنصرين وإصابة ثالث.

كما أشارت إلى أن منفذ الهجوم شاب يبلغ من العمر 16 عاماً هاجم مركز الشرطة ببندقية صيد، وتم اعتقاله بعد تنفيذ الهجوم.

وأعلن في إزمير لاحقاً أن عدد المصابين 6، وجميعهم من المدنيين.

بدوره، أوضح أن الشرطة أوقفت فتى عمره 16 عاما بعد عملية إطلاق نار استهدفت مركزا للشرطة. على منصة "إكس" إن "المشتبه به في الحادثة، وهو إ. ب. البالغ 16 عاما، أوقف وتم فتح تحقيق"، بعدما كشف عن اسمي الشرطيين اللذين قتلا وأفاد بأن ثالثا مصاب بجروح خطيرة. (العربية)