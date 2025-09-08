Advertisement

عربي-دولي

يبلغ من العمر 16 عاماً.. مراهق يهاجم الشرطة التركية ببندقية صيد ويقتل 2

Lebanon 24
08-09-2025 | 04:04
أفادت وسائل إعلام محلية أن ولاية إزمير غرب تركيا، شهدت هجوماً مسلحاً على مركز للشرطة ما أدى إلى مقتل عنصرين وإصابة ثالث. 
كما أشارت إلى أن منفذ الهجوم شاب يبلغ من العمر 16 عاماً هاجم مركز الشرطة ببندقية صيد، وتم اعتقاله بعد تنفيذ الهجوم.
 
وأعلن المدعي العام في إزمير لاحقاً أن عدد المصابين 6، وجميعهم من المدنيين.
 
بدوره، أوضح وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا أن الشرطة أوقفت فتى عمره 16 عاما بعد عملية إطلاق نار استهدفت مركزا للشرطة. وقال الوزير على منصة "إكس" إن "المشتبه به في الحادثة، وهو إ. ب. البالغ 16 عاما، أوقف وتم فتح تحقيق"، بعدما كشف عن اسمي الشرطيين اللذين قتلا وأفاد بأن ثالثا مصاب بجروح خطيرة. (العربية) 
