الترسانة الأوكرانية كشفت عن ثغرة روسية عميقة.. تقرير الماني يكشف

ذكرت صحيفة "Die Zeit" أن "ظهور الأخير خلال زيارته للصين والتي استمرت أربعة أيام لم يحظ بالاهتمام الإعلامي الكافي، ومع ذلك، فإنّ حديثه مع رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو في بكين كشف عن حالته النفسية أكثر مما كشفته الصور المُعدّة بعناية. لقد بدا بوتين، الذي أظهر مؤخرًا ثقةً متجددة، منزعجًا بشكلٍ واضح. فقد أمضى وقتًا طويلًا يشكو لحليفه في من الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية الروسية للطاقة. وأضاف بوتين، بشكل غير مباشر، أن الهجمات ستضر أيضًا بسلوفاكيا، التي تستورد النفط من عبر خط أنابيب، كما حثّ فيكو على وقف تصدير الغاز والكهرباء إلى تمامًا".وبحسب الصحيفة، "على الساحة العالمية، وكما أظهرت الأيام الأخيرة، قد لا يشعر بوتين بضغط كبير في الوقت الحالي، لكن ما يقلقه هو الضربات الدقيقة التي نفذها الجيش الأوكراني في الأسابيع الأخيرة، وخاصةً ضد صناعة النفط الروسية. منذ أوائل آب، ألحقت طائرات من دون طيار أوكرانية أضرارا بثماني مصافي تكرير رئيسية على الأقل في غرب روسيا، ما اضطُرها إلى الإغلاق أو خفض إنتاجها، مؤقتًا على الأقل. وفي مناسبتين، أصابت طائرات مُسيّرة محطة ضخ رئيسية على خط أنابيب دروجبا، الذي ينقل النفط إلى سلوفاكيا والمجر. في المرتين، توقف تدفق النفط لعدة أيام، كما تضررت محطة تصدير في أوست-لوغا قرب سانت بطرسبرغ، مما أدى إلى انخفاض حاد في تحميل النفط الخام للتصدير في نهاية آب. في غضون ذلك، تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشن المزيد من الضربات "في عمق روسيا"."وتابعت الصحيفة، "بينما لا تزال تناقش ضمانات أمنية وقوة حفظ سلام محتملة، أثبتت أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة مدى صمودها. وجاءت هذه الهجمات الجديدة بعد أشهر من الهدوء النسبي، حيث تجنب كلا الجانبين استهداف البنية التحتية للطاقة لدى الآخر. وانتهت تلك الهدنة غير المكتوبة في حزيران عندما ضربت صواريخ روسية أكبر مصفاة نفط أوكرانية في كريمنشوك، وكانت النتيجة تصعيدًا تحول إلى موجات منتظمة من الهجمات بحلول آب.ويوضح المحلل العسكري ميكولا بيليسكوف، الباحث في المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية في كييف، أن أوكرانيا تسعى لتحقيق عدة أهداف من خلال الضربات الأخيرة. أولًا، خفض عائدات روسيا من قطاع النفط والغاز. عسكريًا، تُشكّل هذه الهجمات معضلةً لكبار القادة الروس. فلحماية البنية التحتية المدنية، سيتعيّن عليهم سحب الدفاعات الجوية بعيدًا عن المواقع العسكرية. ووأضاف بيليسكوف: "علاوة على ذلك، تعمل أوكرانيا على خلق ما يسمى بتوازن التهديد، وهو مصدر موثوق للضغط من أجل التوصل نظريا إلى شكل من أشكال اتفاقية عدم الاعتداء وبالتالي تأمين بنيتها التحتية الحيوية على الأقل"."وأضاف الموقع، "أصبحت هذه الضربات ممكنة بفضل استثمار أوكرانيا، شأنها شأن روسيا، في إنتاج طائراتها المسيّرة بكميات كبيرة. ويعتمد الجيش الأوكراني بشكل رئيسي على نموذجين في معظم عملياته. الأول هو طائرة أنتونوف-196 (Antonov-196) ذات الاستخدام الواحد، والتي دخلت الإنتاج التسلسلي منذ عام 2024. هذا الصاروخ، الذي يبلغ طوله حوالي 4.5 متر، قادر على حمل رأس حربي يزن 50 كيلوغرامًا لمسافة تزيد عن 1000 كيلومتر. وتعمل الطائرة بمحرك صغير الحجم من شركة هيرث الألمانية المتوسطة الحجم. ووفقًا لمجلة دير شبيغل، يُقال إن مبلغًا ضخمًا من المساعدات الألمانية قد خُصص لإنتاج طائرة An-196. وعلى الرغم من الضربات الروسية المتكررة على موقع الإنتاج المشتبه به، مصنع أنتونوف في كييف، فإن التصنيع مستمر".وتابعت الصحيفة، "أما النموذج الثاني فهو FP-1، وهي طائرة من دون طيار بعيدة المدى يصل مداها إلى 1600 كيلومتر وتحمل رأسًا حربيًا قادرًا على حمل ما يصل إلى 60 كيلوغرامًا من المتفجرات. هيكلها، المصنوع جزئيًا من الخشب الرقائقي، خفيف الوزن ويعمل بمحرك صُمم في الأصل لطائرات النماذج الكبيرة. وهذا يُخفّض التكاليف ويُسهّل الإنتاج الضخم. في الماضي، كان بإمكان القوات المسلحة الأوكرانية، في أحسن الأحوال، إطلاق بضع عشرات من الطائرات المسيّرة في عملية واحدة، كما يقول الخبير بيليسكوف. "أما اليوم، فالعدد يصل إلى المئات". وتؤكد أرقام الروسية هذا. في ليلة الثالث من أيلول وحدها، أُفيد باعتراض أكثر من 100 طائرة مسيّرة أوكرانية بعيدة المدى فوق الأراضي الروسية. ويوضح بيليسكوف قائلاً: "الأراضي الروسية شاسعة للغاية بحيث لا يمكن الدفاع عنها بشكل شامل ضد هذا العدد الكبير من الطائرات المسيّرة"."وبحسب الصحيفة، "على الرغم من مدى الألم الذي تسببه هذه الضربات الأوكرانية، إلا أن الطائرات المسيّرة وحدها لم تُلحق أضرارًا دائمة بمصافي النفط. فبينما تضررت منشآت تُمثل ما بين 13% و17% من طاقة التكرير الروسية، من المتوقع أن يستأنف بعضها العمل قريبًا. وفي غضون ذلك، علّقت الحكومة الروسية صادرات البنزين لمدة شهرين. في المتوسط، تنتج روسيا نحو 20 بالمئة أكثر من البنزين مما تستهلكه، ويتجاوز فائضها من الديزل 50%، وفي الوقت الحالي، لا حديث عن أزمة في الإمدادات".وتابعت الصحيفة، "لضرب الاقتصاد الروسي بشكل أقوى، لن تحتاج أوكرانيا إلى طائرات من دون طيار، بل إلى صواريخ أكبر، ومن بين هذه الصواريخ صاروخ "Flamingo FP-5" المطوّر حديثًا، والذي كُشف النقاب عنه للصحفيين الدوليين الأسبوع الماضي. ووفقًا للشركة الأوكرانية المُصنِّعة "Fire Point"، يُمكن للصاروخ أن يطير لمسافة تصل إلى 3000 كيلومتر، ويستخدم قنابل سوفيتية قديمة برأس حربي يزن 1000 كيلوغرام من المتفجرات. ويعمل الصاروخ بمحرك نفاث من شركة "Motor Sich" الأوكرانية، والذي لم يُستخدم في طائرات التدريب والإنتاج الضخم منذ أواخر ستينيات القرن الماضي".وأضافت الصحيفة، "في غضون ذلك، تتزايد المخاوف في أوكرانيا من احتمال تصعيد روسيا لهجماتها على محطات التدفئة والطاقة. وأفاد مسؤولون عسكريون أوكرانيون بالفعل بزيادة طلعات الاستطلاع التي تقوم بها طائرات روسية من دون طيار فوق مواقع الطاقة. وفي الأسابيع الأخيرة، استهدفت الصواريخ الروسية مرارًا محطات الغاز في منطقة بولتافا، بالإضافة إلى محطة نفط على نهر الدانوب. وفي مدينة دنيبرو الصناعية، انقطعت الكهرباء عن عدة مناطق لأيام بعد غارة روسية في 30 آب. وفي سومي، انقطعت أيضًا إمدادات الكهرباء والمياه بعد هجوم على محطة فرعية في عاصمة الإقليم. وفي موجات الهجمات السابقة، أثبت نظام الطاقة الأوكراني أنه أكثر متانة مما توقعه العديد من الخبراء الأوكرانيين والغربيين. ويعود ذلك بشكل رئيسي، وفقًا لوزارة الطاقة، إلى أن أكثر من 60% من كهرباء البلاد تأتي من محطات الطاقة النووية الثلاث المتبقية. وقد نجت هذه المنشآت حتى الآن من الهجمات الروسية، على الأرجح لتجنب إثارة ردود فعل انتقامية ضد المنشآت الروسية. كما تعتمد أوكرانيا على الواردات من المجر وبولندا وسلوفاكيا. مع ذلك، لا تزال البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا معرضة للخطر، وفقًا ليوري كورولشوك، الخبير في معهد كييف لاستراتيجية الطاقة. ويُقال إن حوالي 60% من محطات الطاقة والمحطات الفرعية التي تضررت في موجات سابقة من الضربات الروسية قد أُصلحت بالكامل. ومع ذلك، يُشير كورولشوك إلى أنه من المستحيل إعادة بناء كل هذه المنشآت بالكامل في مثل هذه الفترة القصيرة، ومن ثم فإن تأثير الهجمات المتجددة قد يكون خطيرا".