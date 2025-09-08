Advertisement

عربي-دولي

موسكو هاجمت أقوى محطة طاقة حرارية في كييف

Lebanon 24
08-09-2025 | 04:56
أكدت وزارة الطاقة الأوكرانية اليوم الاثنين ان القوات الروسية هاجمت منشأة لتوليد الكهرباء عبر الطاقة الحرارية في منطقة كييف.
وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية على تطبيق تلغرام "الهدف واضح: التسبب في المزيد من المشقة لسكان أوكرانيا المسالمين، وترك منازل الأوكرانيين والمستشفيات ورياض الأطفال والمدارس بدون كهرباء ولا تدفئة".

وأضافت أن رجال الإنقاذ والمتخصصين في مجال الطاقة يعملون في الموقع.

وفي موسكو، أكد منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولاييف سيرغي ليبيديف أن القوات الروسية قصفت أقوى محطة للطاقة الكهربائية في منطقة كييف.

وقال ليبيديف: "أفادت التقارير بوقوع انفجار في محطة تريبولسكايا الحرارية. وانقطع التيار الكهربائي بشكل كبير في مقاطعة كييف وفي كييف نفسها. وكان التأثير هائلاً، حيث أحصى السكان المحليون نحو 7 انفجارات"، وفقا لما ذكره موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.(سكاي نيوز)
