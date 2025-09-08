موسكو هاجمت أقوى محطة طاقة حرارية في كييف

Advertisement

أكدت اليوم الاثنين ان القوات الروسية هاجمت منشأة لتوليد الكهرباء عبر الطاقة الحرارية في منطقة .وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية على تطبيق تلغرام "الهدف واضح: التسبب في المزيد من المشقة لسكان المسالمين، وترك منازل الأوكرانيين والمستشفيات ورياض الأطفال والمدارس بدون كهرباء ولا تدفئة".وأضافت أن رجال الإنقاذ والمتخصصين في مجال الطاقة يعملون في الموقع.وفي ، أكد منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولاييف ليبيديف أن القوات الروسية قصفت أقوى محطة للطاقة الكهربائية في منطقة كييف.وقال ليبيديف: "أفادت التقارير بوقوع انفجار في محطة تريبولسكايا الحرارية. وانقطع الكهربائي بشكل كبير في مقاطعة كييف وفي كييف نفسها. وكان التأثير هائلاً، حيث أحصى السكان المحليون نحو 7 انفجارات"، وفقا لما ذكره موقع الإخباري الروسي.(سكاي نيوز)