عربي-دولي

رقم كبير جدًا… إليكم عدد ضحايا المجاعة في غزة

Lebanon 24
08-09-2025 | 06:31
Doc-P-1414142-638929353759618040.jpg
Doc-P-1414142-638929353759618040.jpg photos 0
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، تسجيل 6 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بسبب المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفلان.
ووفقًا لبيان الوزارة، ارتفع بذلك إجمالي الوفيات الناتجة عن سوء التغذية إلى 393 حالة، بينها 140 طفلاً.

وأوضحت الوزارة أن عدد الوفيات منذ إعلان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) عن حالة المجاعة في غزة بلغ 115 حالة، بينهم 25 طفلا.
 
وزارة الصحة

قطاع غزة

جمالي

فيات

