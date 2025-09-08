في الخفافيش... إكتشاف فيروس جديد وخطير

Advertisement

ذكر موقع " "، أنّ صحيفة "التليغراف" قالت إنّ علماء أستراليين اكتشفوا فيروسا جديدا أُطلق عليه اسم Salt Gully لدى الخفافيش في .وأكدت الصحيفة أن لا دلائل على إمكانية إصابة البشر بالفيروس الجديد، إلا أن الباحثين في للعلوم لا يمكنهم التنبؤ بكيفية تطور الوضع مستقبلا، أو ما إذا كان انتشار قد يؤدي إلى تفشي الأمراض.وقالت جينيفر بار خبيرة في المركز للتأهب للأمراض: "لقد وجدنا Salt Gully في عينات من الخفافيش تعود إلى عام 2011، ما يشير إلى أنه ينتشر في البرية منذ أكثر من عقد. لذلك، لا يمكننا التنبؤ بما إذا كان سيتسبب في تفشي المرض بين البشر أو الحيوانات مستقبلا".وأوضحت أن "الاكتشاف يوفر للعلماء فرصة لتطوير اختبارات تشخيصية جديدة تساعد على الكشف المبكر عن الفيروس ومنع انتشاره". (روسيا اليوم)