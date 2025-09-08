Advertisement

صحة

في الخفافيش... إكتشاف فيروس جديد وخطير

Lebanon 24
08-09-2025 | 09:00
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ صحيفة "التليغراف" قالت إنّ علماء أستراليين اكتشفوا فيروسا جديدا أُطلق عليه اسم Salt Gully لدى الخفافيش في أستراليا.
وأكدت الصحيفة أن لا دلائل على إمكانية إصابة البشر بالفيروس الجديد، إلا أن الباحثين في الوكالة الوطنية الأسترالية للعلوم لا يمكنهم التنبؤ بكيفية تطور الوضع مستقبلا، أو ما إذا كان انتشار الفيروس قد يؤدي إلى تفشي الأمراض.

وقالت جينيفر بار خبيرة في المركز الأسترالي للتأهب للأمراض: "لقد وجدنا فيروس Salt Gully في عينات من الخفافيش تعود إلى عام 2011، ما يشير إلى أنه ينتشر في البرية منذ أكثر من عقد. لذلك، لا يمكننا التنبؤ بما إذا كان سيتسبب في تفشي المرض بين البشر أو الحيوانات مستقبلا".

وأوضحت أن "الاكتشاف يوفر للعلماء فرصة لتطوير اختبارات تشخيصية جديدة تساعد على الكشف المبكر عن الفيروس ومنع انتشاره". (روسيا اليوم)
 
 
 
 
 
