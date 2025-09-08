Advertisement

عربي-دولي

شروط جديدة للحصول على التأشيرات الأميركية.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
08-09-2025 | 11:46
سيواجه المسافرون الذين يسعون للحصول على تأشيرات أميركية قصيرة الأجل أوقات انتظار أطول بعد أن قدمت الولايات المتحدة قاعدة جديدة تتطلب من جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة غير المهاجرين حضور المقابلات فقط في بلد جنسيتهم أو إقامتهم القانونية، حسب "the telegraph Online".
وأعلنت الإدارة الأميركية أنه "يجب على المتقدمين للحصول على تأشيرات الولايات المتحدة لغير المهاجرين تحديد مواعيد مقابلة التأشيرة في السفارة أو القنصلية الأميركية في بلد جنسيتهم أو إقامتهم".

وتسري التوجيهات، التي دخلت حيز التنفيذ، على المتقدمين للحصول على تأشيرات السياحة والأعمال والطلاب والعمل المؤقت.

وأوضحت وزارة الخارجية أن الأشخاص الذين يختارون التقدم بطلب مقابلة تأشيرة خارج بلد جنسيتهم أو إقامتهم قد يواجهون صعوبة أكبر في التأهل.

ويجب على المتقدمين إثبات إقامتهم في البلد الذي يتقدمون بطلباتهم فيه إذا كان مكان تقديم الطلب يعتمد على الإقامة.

وتختلف أوقات الانتظار للحصول على مواعيد تأشيرة غير المهاجرين بالفعل حسب الموقع، ولكن القاعدة الجديدة تعني أن المتقدمين الذين يتقدمون بطلباتهم من خارج بلدهم الأصلي يجب أن يتوقعوا تأخيرات أطول.

ورغم أنه لن يتم إلغاء مواعيد تأشيرات غير المهاجرين الحالية، فإن الإجراء المعدل يلغي خياراً مستخدماً على نطاق واسع لتأمين مواعيد أسرع في بلدان أخرى. (The Telegraph Online)
