عربي-دولي

الحكومة الفرنسية تفقد ثقة البرلمان

Lebanon 24
08-09-2025 | 13:10
أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو سيقدّم استقالة حكومته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء، بعد خسارته اقتراع الثقة في البرلمان.
وبذلك تكون حكومة بايرو قد فقدت الغطاء السياسي اللازم لمواصلة عملها، إذ لم تحظَ بأغلبية برلمانية كافية لدعم سياساتها، ما يفرض على رئيس الوزراء تقديم استقالته وفق الأعراف الدستورية.
