الحكومة الفرنسية تفقد ثقة البرلمان

Advertisement

أفادت بأن رئيس الوزراء الفرنسي بايرو سيقدّم استقالة حكومته إلى الرئيس يوم الثلاثاء، بعد خسارته اقتراع الثقة في .وبذلك تكون حكومة بايرو قد فقدت الغطاء السياسي اللازم لمواصلة عملها، إذ لم تحظَ بأغلبية برلمانية كافية لدعم سياساتها، ما يفرض على رئيس الوزراء تقديم استقالته وفق الأعراف الدستورية.