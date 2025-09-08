28
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
16
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الحكومة الفرنسية تفقد ثقة البرلمان
Lebanon 24
08-09-2025
|
13:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت
وكالة الصحافة الفرنسية
بأن رئيس الوزراء الفرنسي
فرانسوا
بايرو سيقدّم استقالة حكومته إلى الرئيس
إيمانويل ماكرون
يوم الثلاثاء، بعد خسارته اقتراع الثقة في
البرلمان
.
Advertisement
وبذلك تكون حكومة بايرو قد فقدت الغطاء السياسي اللازم لمواصلة عملها، إذ لم تحظَ بأغلبية برلمانية كافية لدعم سياساتها، ما يفرض على رئيس الوزراء تقديم استقالته وفق الأعراف الدستورية.
مواضيع ذات صلة
أ ف ب: رئيس الوزراء الفرنسي "بايرو" سيقدم استقالة حكومته بعد فقدانه ثقة البرلمان
Lebanon 24
أ ف ب: رئيس الوزراء الفرنسي "بايرو" سيقدم استقالة حكومته بعد فقدانه ثقة البرلمان
08/09/2025 22:25:41
08/09/2025 22:25:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تجديد ثقة النواب بالحكومة لا تعني استعادة ثقة الناس بها
Lebanon 24
تجديد ثقة النواب بالحكومة لا تعني استعادة ثقة الناس بها
08/09/2025 22:25:41
08/09/2025 22:25:41
Lebanon 24
Lebanon 24
سكاي نيوز عربية: الحكومة العراقية تتجه لسحب قانون الحشد الشعبي من البرلمان لإجراء تعديلات عليه
Lebanon 24
سكاي نيوز عربية: الحكومة العراقية تتجه لسحب قانون الحشد الشعبي من البرلمان لإجراء تعديلات عليه
08/09/2025 22:25:41
08/09/2025 22:25:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة أمام "منازلة عنيفة" في البرلمان والرد الاميركي يطالب بتسليم السلاح قبل نهاية السنة
Lebanon 24
الحكومة أمام "منازلة عنيفة" في البرلمان والرد الاميركي يطالب بتسليم السلاح قبل نهاية السنة
08/09/2025 22:25:41
08/09/2025 22:25:41
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الصحافة الفرنسية
الصحافة الفرنسية
الحكومة الفرنسية
إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكر
إيمانويل
تابع
قد يعجبك أيضاً
تسريب تفاصيل جديدة من المقترح الأميركي لإنهاء حرب غزة.. ماذا يتضمن؟
Lebanon 24
تسريب تفاصيل جديدة من المقترح الأميركي لإنهاء حرب غزة.. ماذا يتضمن؟
15:08 | 2025-09-08
08/09/2025 03:08:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد اللجوء في أوروبا 2025.. تحولات كبرى وتراجع غير مسبوق في الطلبات
Lebanon 24
مشهد اللجوء في أوروبا 2025.. تحولات كبرى وتراجع غير مسبوق في الطلبات
15:01 | 2025-09-08
08/09/2025 03:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. نواب يمنعون الشرطة من اقتحام مقر حزب بالكراسي والطاولات!
Lebanon 24
بالفيديو.. نواب يمنعون الشرطة من اقتحام مقر حزب بالكراسي والطاولات!
14:26 | 2025-09-08
08/09/2025 02:26:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون سيسمّي رئيسا جديدا للوزراء في الأيام المقبلة
Lebanon 24
ماكرون سيسمّي رئيسا جديدا للوزراء في الأيام المقبلة
14:13 | 2025-09-08
08/09/2025 02:13:22
Lebanon 24
Lebanon 24
طوارئ في مطار هيثرو.. إخلاء جزئي بسبب حادث محتمل
Lebanon 24
طوارئ في مطار هيثرو.. إخلاء جزئي بسبب حادث محتمل
14:12 | 2025-09-08
08/09/2025 02:12:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إعلاميّة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ.. عريسها هو زميل لها: وأخيرا صرتي مرتي (صور)
Lebanon 24
إعلاميّة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ.. عريسها هو زميل لها: وأخيرا صرتي مرتي (صور)
06:40 | 2025-09-08
08/09/2025 06:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار لعشّاق الشتاء.. هكذا سيكون الطقس غدًا
Lebanon 24
خبرٌ سار لعشّاق الشتاء.. هكذا سيكون الطقس غدًا
16:06 | 2025-09-07
07/09/2025 04:06:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
08/09/2025 12:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة مهمّة جدّاً عن قانون السير.. لا تتجاهلوها
Lebanon 24
معلومة مهمّة جدّاً عن قانون السير.. لا تتجاهلوها
05:21 | 2025-09-08
08/09/2025 05:21:39
Lebanon 24
Lebanon 24
السوريون "يغادرون" لبنان
Lebanon 24
السوريون "يغادرون" لبنان
05:56 | 2025-09-08
08/09/2025 05:56:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:08 | 2025-09-08
تسريب تفاصيل جديدة من المقترح الأميركي لإنهاء حرب غزة.. ماذا يتضمن؟
15:01 | 2025-09-08
مشهد اللجوء في أوروبا 2025.. تحولات كبرى وتراجع غير مسبوق في الطلبات
14:26 | 2025-09-08
بالفيديو.. نواب يمنعون الشرطة من اقتحام مقر حزب بالكراسي والطاولات!
14:13 | 2025-09-08
ماكرون سيسمّي رئيسا جديدا للوزراء في الأيام المقبلة
14:12 | 2025-09-08
طوارئ في مطار هيثرو.. إخلاء جزئي بسبب حادث محتمل
14:06 | 2025-09-08
داعش يهاجم مدينة في موزمبيق ويقتل عدداً من الأشخاص
فيديو
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
08/09/2025 22:25:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
08/09/2025 22:25:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
08/09/2025 22:25:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24