في هذا الموعد.. إيران ستُطلق أقماراً اصطناعية إلى مدار الأرض

تخطط لإطلاق أربعة أقمار اصطناعية إلى مدار الأرض بحلول منتصف آذار 2026، وفتح قاعدة فضائية جديدة في تشابهار جنوب شرقي البلاد.

وقال حسن سالاريه، رئيس ، الأحد، للصحفيين: "لقد أحرزنا تقدماً جيداً في بناء قاعدة تشابهار الفضائية، ويجب أن ننتظر قريباً إطلاق أول قمر صناعي من هذه "، وفقا لما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأوضح سالاريه أنه بنهاية العام ، أي بمنتصف آذار القادم بالتقويم الميلادي، ستطلق إيران أربعة أقمار اصطناعية، تشمل أقمارا من طراز "ظفر"، و"ناهيد 2" الصناعي، والنموذج الثاني للقمر الصناعي "كوثر"، الذي بناه القطاع الخاص الإيراني والمخصص لمراقبة الأرض، إلى جانب تجربة مجموع من الأقمار الاصطناعية الصغيرة والتي سميت بمجموعة " "، تيمنا باسم القائد السابق لقوات التابعة للحرس الثوري ، الذي قتل بغارة أمريكية في عام 2020.

وفي الشهر الماضي، قال سالاريه لوكالة "تسنيم" إن إيران تخطط لإطلاق أول أقمارها التجريبية من مجموعة "سليماني" بحلول آذار 2026.