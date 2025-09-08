Advertisement

عربي-دولي

في هذا الموعد.. إيران ستُطلق أقماراً اصطناعية إلى مدار الأرض

Lebanon 24
08-09-2025 | 13:54
تخطط إيران لإطلاق أربعة أقمار اصطناعية إلى مدار الأرض بحلول منتصف آذار 2026، وفتح قاعدة فضائية جديدة في تشابهار جنوب شرقي البلاد.
وقال حسن سالاريه، رئيس وكالة الفضاء الإيرانية، الأحد، للصحفيين: "لقد أحرزنا تقدماً جيداً في بناء قاعدة تشابهار الفضائية، ويجب أن ننتظر قريباً إطلاق أول قمر صناعي من هذه القاعدة"، وفقا لما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية.
 

وأوضح سالاريه أنه بنهاية العام الإيراني، أي بمنتصف آذار القادم بالتقويم الميلادي، ستطلق إيران أربعة أقمار اصطناعية، تشمل أقمارا من طراز "ظفر"، و"ناهيد 2" الصناعي، والنموذج الثاني للقمر الصناعي "كوثر"، الذي بناه القطاع الخاص الإيراني والمخصص لمراقبة الأرض، إلى جانب تجربة مجموع من الأقمار الاصطناعية الصغيرة والتي سميت بمجموعة "سليماني"، تيمنا باسم القائد السابق لقوات القدس التابعة للحرس الثوري قاسم سليماني، الذي قتل بغارة أمريكية في بغداد عام 2020.
 
 
وفي الشهر الماضي، قال سالاريه لوكالة "تسنيم" إن إيران تخطط لإطلاق أول أقمارها التجريبية من مجموعة "سليماني" بحلول آذار 2026.


وكانت إيران قد أطلقت في تموز الماضي، القمر "ناهيد 2" المخصص للاتصالات، إلى مدار الأرض على متن صاروخ روسي. (سكاي نيوز عربية)
