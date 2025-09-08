Advertisement

عربي-دولي

طوارئ في مطار هيثرو.. إخلاء جزئي بسبب حادث محتمل

Lebanon 24
08-09-2025 | 14:12
أعلنت فرق الإطفاء في لندن، مساء الأحد، عن إخلاء جزء من مطار هيثرو بعد بلاغ عن حادث محتمل في صالة المغادرين رقم 4.
وقالت خدمة إطفاء لندن في بيان مقتضب إن فرقاً متخصصة أُرسلت إلى الموقع لتقييم الوضع، مضيفة أن الإخلاء جرى كإجراء احترازي لضمان سلامة الركاب والعاملين.

وأكدت السلطات أن الحادث قد يكون مرتبطًا بمواد خطرة، فيما تعمل الفرق الميدانية على التحقق من طبيعة البلاغ والسيطرة على أي تهديد محتمل.
مطار هيثرو

لندن

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24