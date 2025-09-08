Advertisement

عربي-دولي

الجيش الاسرائيلي يفرض حصارًا على بلدات مقدسية وينفذ عمليات دهم واعتقال

Lebanon 24
08-09-2025 | 23:44
A-
A+

Doc-P-1414389-638929967782287169.jpg
Doc-P-1414389-638929967782287169.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، من إجراءاته العسكرية بمحيط مدينة القدس، كما اقتحم عددا من القرى والبلدات التابعة لها، وبلدات أخرى بالضفة الغربية المحتلة تخللت بعضها اعتقالات.
Advertisement

يأتي ذلك عقب عملية إطلاق نار وقعت بالقدس أمس الاثنين وأدت لمقتل 6 إسرائيليين وإصابة 30 بينهم 3 بجروح خطيرة و5 متوسطة والباقي طفيفة أو نتيجة نوبات هلع، وفق إعلام عبري.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت عدوانها على بلدات وقرى في محافظة القدس، منذ صباح اليوم الاثنين، وسط فرض حصار عسكري على عدة بلدات".

وذكرت أن الجيش اقتحم عدة بلدات شمال غرب المدينة "ونفذ عمليات دهم واعتقال تخللها إطلاق كثيف لقنابل الغاز السام".

وأضافت أن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة بدّو وأغلقت مدخلها الرئيس، كما اقتحمت بلدة قطنة، واعتقلت عددًا من الشبان بعد مداهمة بناية سكنية، في حين أطلقت قنابل الغاز بكثافة ومنعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى أحد المنازل.

وطالت الاقتحامات -حسب وفا- بلدتي الرام وكفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة وأبو ديس جنوب شرق المدينة "وسيّرت القوات آلياتها العسكرية في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات".

وفي شمال الضفة، اقتحم الاحتلال بلدة عرابة جنوب مدينة جنين، وأجبر أصحاب المتاجر على إغلاقها، كما شدد إجراءاته العسكرية على مداخل مدينة طولكرم "وسط تفتيش للمركبات واحتجازها وإعاقة حركة تنقلها".

أما جنوبي الضفة، فقد اقتحم الجيش بلدات سعير ودورا وإذنا شمال وغرب مدينة الخليل وأقام حواجز عسكرية. (الجزيرة)

مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": تنفذ قوة من الجيش عمليات دهم في حي الشراونة- بعلبك
lebanon 24
09/09/2025 08:46:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش ينفذ عمليات دهم وتوقيف أشخاص لارتكابهم جرائم متنوعة
lebanon 24
09/09/2025 08:46:04 Lebanon 24 Lebanon 24
في نابلس.. الجيش الإسرائيلي يقتحم المنطقة ويفرض حصارا
lebanon 24
09/09/2025 08:46:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: نفرض على الحوثيين حصارا جويا وبحريا مؤلما جدا
lebanon 24
09/09/2025 08:46:04 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة الأنباء

الضفة الغربية

الإسرائيلية

الفلسطينية

صباح اليوم

الإسرائيلي

الاحتلال

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:29 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:23 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:40 | 2025-09-09
01:29 | 2025-09-09
01:23 | 2025-09-09
01:04 | 2025-09-09
01:00 | 2025-09-09
00:45 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24