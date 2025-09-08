الجيش الاسرائيلي يفرض حصارًا على بلدات مقدسية وينفذ عمليات دهم واعتقال

Advertisement

شدد جيش ، من إجراءاته العسكرية بمحيط مدينة ، كما اقتحم عددا من القرى والبلدات التابعة لها، وبلدات أخرى بالضفة الغربية المحتلة تخللت بعضها اعتقالات.يأتي ذلك عقب عملية إطلاق نار وقعت بالقدس أمس الاثنين وأدت لمقتل 6 إسرائيليين وإصابة 30 بينهم 3 بجروح خطيرة و5 متوسطة والباقي طفيفة أو نتيجة نوبات هلع، وفق إعلام عبري.وقالت "وفا" إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت عدوانها على بلدات وقرى في محافظة القدس، منذ الاثنين، وسط فرض حصار عسكري على عدة بلدات".وذكرت أن الجيش اقتحم عدة بلدات شمال غرب المدينة "ونفذ عمليات دهم واعتقال تخللها إطلاق كثيف لقنابل السام".وأضافت أن القوات اقتحمت بلدة بدّو وأغلقت مدخلها الرئيس، كما اقتحمت بلدة قطنة، واعتقلت عددًا من الشبان بعد مداهمة بناية سكنية، في حين أطلقت قنابل الغاز بكثافة ومنعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى أحد المنازل.وطالت الاقتحامات -حسب وفا- بلدتي الرام وكفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة وأبو ديس جنوب شرق المدينة "وسيّرت القوات آلياتها العسكرية في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات".وفي شمال الضفة، اقتحم الاحتلال بلدة عرابة جنوب مدينة جنين، وأجبر أصحاب المتاجر على إغلاقها، كما شدد إجراءاته العسكرية على مداخل مدينة طولكرم "وسط تفتيش للمركبات واحتجازها وإعاقة حركة تنقلها".أما جنوبي الضفة، فقد اقتحم الجيش بلدات سعير ودورا وإذنا شمال وغرب مدينة وأقام حواجز عسكرية. (الجزيرة)