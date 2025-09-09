Advertisement

عربي-دولي

لحظة استهداف أسطول الصمود قبالة الساحل التونسي (فيديو)

Lebanon 24
09-09-2025 | 01:04
A-
A+
Doc-P-1414437-638930024266969133.png
Doc-P-1414437-638930024266969133.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت السواحل التونسية صباح اليوم الثلاثاء حادثة خطيرة، إذ تعرض القارب الرئيسي لأسطول الصمود العالمي لهجوم أدى إلى اشتعال النيران فيه أثناء الإبحار قبالة سواحل تونس.
Advertisement

وأظهر مقطع فيديو نشره نشطاء على مواقع التواصل القارب وهو يتعرض لضرب مادة حارقة من الأعلى، ما أدى إلى نشوب حريق كبير في السفينة. وأكدت "اللجنة الدولية لكسر الحصار على غزة" أن الحادث وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم، وأنه تم توثيقه بواسطة قارب آخر من الأسطول.

وقال تياغو أفيلا، عضو إدارة أسطول الصمود، للجزيرة: "القارب فاميلي تم استهدافه بمسيّرة حارقة قبالة السواحل التونسية، وكان على متنه أعضاء فريق الأسطول، لكن لم يُصب أي منهم بأذى". فيما أكد الناطق الرسمي باسم الأسطول سيف أبو كشك أن الأسطول سيواصل مهمته رغم الحادث.
 
وأفادت الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان أنه "خلافا لما يتم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص وجود مسيرة قد استهدفت هذه الباخرة ، فإن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة".

ولفت البيان إلى أن "المعاينات الأولية، تشير إلى أن سبب الحريق الذي تعرضت له إحدى السفن التابعة للأسطول، يعود إلى اندلاع النيران في إحدى سترات النجاة على متن الباخرة المذكورة، نتيجة اشتعال ولاعة أو عقب سيجارة، ولا وجود لأي عمل عدائي أو استهداف خارجي".
 
وكان الأسطول يعتزم الانطلاق من ميناء سيدي بوسعيد بهدف كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
 
(الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
"أسطول الصمود العالمي" يُبحر مجددًا من برشلونة باتجاه غزة
lebanon 24
09/09/2025 10:34:36 Lebanon 24 Lebanon 24
متحدثة باسم أسطول الصمود: كل ما نحمله هو مساعدات إنسانية تشمل حليب الأطفال والأغذية (الجزيرة)
lebanon 24
09/09/2025 10:34:36 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان للجزيرة: أسطول الصمود الذي سينطلق من برشلونة سيصنع الفارق لغزة
lebanon 24
09/09/2025 10:34:36 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تنشر فيديو للحظة إستهداف مسؤول في "حزب الله"
lebanon 24
09/09/2025 10:34:36 Lebanon 24 Lebanon 24

الإدارة العامة

صباح اليوم

الإسرائيلي

التونسية

قطاع غزة

التونسي

إسرائيل

الجزيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:18 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:09 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:05 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2025-09-09
03:18 | 2025-09-09
03:09 | 2025-09-09
02:20 | 2025-09-09
02:05 | 2025-09-09
01:40 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24