عربي-دولي
لحظة استهداف أسطول الصمود قبالة الساحل التونسي (فيديو)
Lebanon 24
09-09-2025
|
01:04
A-
A+
شهدت السواحل
التونسية
صباح اليوم
الثلاثاء حادثة خطيرة، إذ تعرض القارب
الرئيسي
لأسطول الصمود العالمي لهجوم أدى إلى اشتعال النيران فيه أثناء الإبحار قبالة سواحل تونس.
وأظهر مقطع فيديو نشره نشطاء على مواقع التواصل القارب وهو يتعرض لضرب مادة حارقة من الأعلى، ما أدى إلى نشوب حريق كبير في السفينة. وأكدت "اللجنة الدولية لكسر الحصار على غزة" أن الحادث وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم، وأنه تم توثيقه بواسطة قارب آخر من الأسطول.
وقال تياغو أفيلا، عضو إدارة أسطول الصمود، للجزيرة: "القارب فاميلي تم استهدافه بمسيّرة حارقة قبالة السواحل التونسية، وكان على متنه أعضاء فريق الأسطول، لكن لم يُصب أي منهم بأذى". فيما أكد الناطق الرسمي باسم الأسطول سيف أبو كشك أن الأسطول سيواصل مهمته رغم الحادث.
وأفادت
الإدارة العامة
للحرس الوطني في بيان أنه "خلافا لما يتم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص وجود مسيرة قد استهدفت هذه الباخرة ، فإن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة".
ولفت البيان إلى أن "المعاينات الأولية، تشير إلى أن سبب الحريق الذي تعرضت له إحدى السفن التابعة للأسطول، يعود إلى اندلاع النيران في إحدى سترات النجاة على متن الباخرة المذكورة، نتيجة اشتعال ولاعة أو عقب سيجارة، ولا وجود لأي عمل عدائي أو استهداف خارجي".
وكان الأسطول يعتزم الانطلاق من ميناء سيدي بوسعيد بهدف كسر الحصار
الإسرائيلي
المفروض على
قطاع غزة
.
(الجزيرة)
