Advertisement

عربي-دولي

وزيران إسرائيليان ممنوعان من دخول إسبانيا

Lebanon 24
09-09-2025 | 07:29
A-
A+
Doc-P-1414626-638930251090442882.jpg
Doc-P-1414626-638930251090442882.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن وزير الخارجيّة الإسبانيّة، عن إدراج الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، على لائحة المنع من دخول إسبانيا.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية إسبانيا: إدراج الوزيرين الإسرائيليين بن غفير وسموتريتش في لائحة المنع من دخول إسبانيا
lebanon 24
09/09/2025 17:15:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: تم توسيع قائمة المسؤولين الأوروبيين الممنوعين من دخول روسيا ردا على العقوبات الأوروبية
lebanon 24
09/09/2025 17:15:13 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: أكثر من 20 وزيرا وعضوا بالكنيست يريدون دخول غزة لتشجيع إعادة استيطانها
lebanon 24
09/09/2025 17:15:13 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب: سلوفينيا ستمنع وزيرين إسرائيليين من دخول أراضيها
lebanon 24
09/09/2025 17:15:13 Lebanon 24 Lebanon 24

بتسلئيل سموتريتش

إيتمار بن غفير

الإسرائيلي

سموتريتش

إسرائيل

إسبانيا

بن غفير

بن غفي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:54 | 2025-09-09
10:08 | 2025-09-09
09:59 | 2025-09-09
09:48 | 2025-09-09
09:45 | 2025-09-09
09:30 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24