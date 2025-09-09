29
عربي-دولي
وزيران إسرائيليان ممنوعان من دخول إسبانيا
Lebanon 24
09-09-2025
|
07:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن وزير الخارجيّة الإسبانيّة، عن إدراج الوزيرين الإسرائيليين
إيتمار بن غفير
وبتسلئيل
سموتريتش
، على لائحة المنع من دخول
إسبانيا
.
