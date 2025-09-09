29
عربي-دولي
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: لا نمتلك إمكانية الوصول إلى اليورانيوم المخصب
Lebanon 24
09-09-2025
|
08:46
أعلنت المتحدثة باسم الحكومة
الإيرانية
فاطمة مهاجراني
أن
طهران
لا تمتلك إمكانية الوصول إلى اليورانيوم المخصب بعد قصف المواقع النووية.
وقالت مهاجراني إن القرار بشأن الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار
النووي
سيكون بيد قيادة النظام.
وذكرت أن التعاون بين
إيران
والوكالة في إطار القانون الجديد الصادر عن
البرلمان
مستمر ضمن المفاوضات والمتابعة. (العربية)
