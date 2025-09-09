المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: لا نمتلك إمكانية الوصول إلى اليورانيوم المخصب

Advertisement

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة أن لا تمتلك إمكانية الوصول إلى اليورانيوم المخصب بعد قصف المواقع النووية.وقالت مهاجراني إن القرار بشأن الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار سيكون بيد قيادة النظام.وذكرت أن التعاون بين والوكالة في إطار القانون الجديد الصادر عن مستمر ضمن المفاوضات والمتابعة. (العربية)