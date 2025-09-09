29
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
24
o
زحلة
26
o
بعلبك
24
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بيان للجيش الإسرائيلي عن غارة قطر.. هذا ما كشفه
Lebanon 24
09-09-2025
|
09:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن المتحدث باسم الجيش
الإسرائيلي
أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "اكس" أن الجيش الإسرائيلي والشاباك هاجموا من خلال سلاح الجو قبل قليل بشكل موجه قيادة حركة
حماس
.
Advertisement
وأضاف: "قبل الغارة تم اتخاذ خطوات لتجنب اصابة المدنيين شملت استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة والمعلومات الاستخبارية الإضافية".
وتابع قائلاً إن
القادة
الذين تم استهدافهم يتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب هجوم السابع من تشرين الأول وإدارة الحرب ضد
إسرائيل
.
مواضيع ذات صلة
فيديو لغارة دير سريان.. وبيان للجيش الإسرائيلي
Lebanon 24
فيديو لغارة دير سريان.. وبيان للجيش الإسرائيلي
09/09/2025 18:52:24
09/09/2025 18:52:24
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما كشفه موقع "أكسيوس" عن الاجتماع السوري الإسرائيلي الذي عُقد في باريس
Lebanon 24
هذا ما كشفه موقع "أكسيوس" عن الاجتماع السوري الإسرائيلي الذي عُقد في باريس
09/09/2025 18:52:24
09/09/2025 18:52:24
Lebanon 24
Lebanon 24
عن غارات الجنوب... بيان من الجيش الإسرائيلي
Lebanon 24
عن غارات الجنوب... بيان من الجيش الإسرائيلي
09/09/2025 18:52:24
09/09/2025 18:52:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان إسرائيلي عن غارة بنت جبيل
Lebanon 24
بيان إسرائيلي عن غارة بنت جبيل
09/09/2025 18:52:24
09/09/2025 18:52:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الإسرائيلي
باسم ال
الشاباك
القادة
باريت
باري
حماس
تابع
قد يعجبك أيضاً
"قمة النار"... غارات إسرائيليّة تستهدف قيادة "حماس" في الدوحة (صور وفيديو)
Lebanon 24
"قمة النار"... غارات إسرائيليّة تستهدف قيادة "حماس" في الدوحة (صور وفيديو)
08:54 | 2025-09-09
09/09/2025 08:54:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قبل الضربة الإسرائيلية على الدوحة.. كواليس تكشفها الصحافة الإسرائيلية
Lebanon 24
ما قبل الضربة الإسرائيلية على الدوحة.. كواليس تكشفها الصحافة الإسرائيلية
11:38 | 2025-09-09
09/09/2025 11:38:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تعليق لـ البابا لاوون الرابع عشر بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر
Lebanon 24
تعليق لـ البابا لاوون الرابع عشر بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر
11:19 | 2025-09-09
09/09/2025 11:19:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "هجوم الدوحة"... بيان مشترك لنتنياهو وكاتس وهذه تفاصيله
Lebanon 24
بعد "هجوم الدوحة"... بيان مشترك لنتنياهو وكاتس وهذه تفاصيله
11:03 | 2025-09-09
09/09/2025 11:03:28
Lebanon 24
Lebanon 24
إدانات عربيّة ودوليّة للهجوم الإسرائيليّ على الدوحة
Lebanon 24
إدانات عربيّة ودوليّة للهجوم الإسرائيليّ على الدوحة
10:37 | 2025-09-09
09/09/2025 10:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"قمة النار"... غارات إسرائيليّة تستهدف قيادة "حماس" في الدوحة (صور وفيديو)
Lebanon 24
"قمة النار"... غارات إسرائيليّة تستهدف قيادة "حماس" في الدوحة (صور وفيديو)
08:54 | 2025-09-09
09/09/2025 08:54:53
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. أمرٌ لافت
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. أمرٌ لافت
15:37 | 2025-09-08
08/09/2025 03:37:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
15:18 | 2025-09-08
08/09/2025 03:18:55
Lebanon 24
Lebanon 24
في منطقة بطشاي... سوريٌّ قتل ربّ عمله (فيديو)
Lebanon 24
في منطقة بطشاي... سوريٌّ قتل ربّ عمله (فيديو)
08:37 | 2025-09-09
09/09/2025 08:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار داخل شقة في الزلقا.. النيران تشتعل!
Lebanon 24
انفجار داخل شقة في الزلقا.. النيران تشتعل!
12:31 | 2025-09-08
08/09/2025 12:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:54 | 2025-09-09
"قمة النار"... غارات إسرائيليّة تستهدف قيادة "حماس" في الدوحة (صور وفيديو)
11:38 | 2025-09-09
ما قبل الضربة الإسرائيلية على الدوحة.. كواليس تكشفها الصحافة الإسرائيلية
11:19 | 2025-09-09
تعليق لـ البابا لاوون الرابع عشر بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر
11:03 | 2025-09-09
بعد "هجوم الدوحة"... بيان مشترك لنتنياهو وكاتس وهذه تفاصيله
10:37 | 2025-09-09
إدانات عربيّة ودوليّة للهجوم الإسرائيليّ على الدوحة
10:30 | 2025-09-09
بعد تحذير الإمارات.. لماذا اتفاقيات ابراهيم مهددة بالفشل؟
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
09/09/2025 18:52:24
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
09/09/2025 18:52:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
09/09/2025 18:52:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24