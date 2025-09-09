Advertisement

عربي-دولي

بيان للجيش الإسرائيلي عن غارة قطر.. هذا ما كشفه

Lebanon 24
09-09-2025 | 09:15
A-
A+
Doc-P-1414663-638930315775055815.jpg
Doc-P-1414663-638930315775055815.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "اكس" أن الجيش الإسرائيلي والشاباك هاجموا من خلال سلاح الجو قبل قليل بشكل موجه قيادة حركة حماس
Advertisement
 
وأضاف: "قبل الغارة تم اتخاذ خطوات لتجنب اصابة المدنيين شملت استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة والمعلومات الاستخبارية الإضافية". 
 
وتابع قائلاً إن القادة الذين تم استهدافهم يتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب هجوم السابع من تشرين الأول وإدارة الحرب ضد إسرائيل
مواضيع ذات صلة
فيديو لغارة دير سريان.. وبيان للجيش الإسرائيلي
lebanon 24
09/09/2025 18:52:24 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما كشفه موقع "أكسيوس" عن الاجتماع السوري الإسرائيلي الذي عُقد في باريس
lebanon 24
09/09/2025 18:52:24 Lebanon 24 Lebanon 24
عن غارات الجنوب... بيان من الجيش الإسرائيلي
lebanon 24
09/09/2025 18:52:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان إسرائيلي عن غارة بنت جبيل
lebanon 24
09/09/2025 18:52:24 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلي

باسم ال

الشاباك

القادة

باريت

باري

حماس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:54 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:38 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:19 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:03 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:37 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:54 | 2025-09-09
11:38 | 2025-09-09
11:19 | 2025-09-09
11:03 | 2025-09-09
10:37 | 2025-09-09
10:30 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24