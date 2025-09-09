Advertisement

عربي-دولي

السفارة الأميركية في الدوحة تطلب من رعاياها البقاء في أماكنهم

Lebanon 24
09-09-2025 | 10:14
A-
A+
Doc-P-1414688-638930349723728407.jpg
Doc-P-1414688-638930349723728407.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت السفارة الأميركية في قطر أنها اطلعت على تقارير عن هجمات صاروخية في الدوحة، وأعلنت على إثرها تعليمات لرعاياها بالبقاء في أماكنهم، ومتابعة حسابها الرسمي على منصة "إكس".
Advertisement

وفي سياق متصل، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعطى الضوء الأخضر لتنفيذ العملية التي استهدفت قادة من حركة حماس في العاصمة القطرية. كما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي أن واشنطن أُخطرت مسبقا بالهجوم.
 
مواضيع ذات صلة
السفارة الأميركية في الدوحة تصدر توجيها للرعايا الأميركيين بعدم الخروج والبقاء في أماكنهم
lebanon 24
09/09/2025 18:53:04 Lebanon 24 Lebanon 24
السفارة الأميركية في قطر تنهي التحذيرات الأمنية وقيود البقاء في المنازل
lebanon 24
09/09/2025 18:53:04 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي:سيطلب من الجيش الانسحاب من أماكن جنوبي غزة لاستخدامها للنازحين من مدينة غزة
lebanon 24
09/09/2025 18:53:04 Lebanon 24 Lebanon 24
أميركا تحذر رعاياها في الإمارات.. تجنبوا هذه الأماكن!
lebanon 24
09/09/2025 18:53:04 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

القطرية

دونالد

واشنطن

القطري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:54 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:38 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:19 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:03 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:37 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:54 | 2025-09-09
11:38 | 2025-09-09
11:19 | 2025-09-09
11:03 | 2025-09-09
10:37 | 2025-09-09
10:30 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24