عربي-دولي

تعليق لـ البابا لاوون الرابع عشر بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر

Lebanon 24
09-09-2025 | 11:19
أعرب البابا لاوون الرابع عشر، عن قلقه العميق إزاء الهجوم الإسرائيلي على قطر.
وقال: "تردنا أنباء خطيرة للغاية عن استهداف إسرائيلي لبعض قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطر، والوضع برمّته يبعث على القلق الشديد"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية أنسا.
