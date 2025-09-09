تعليق لـ البابا لاوون الرابع عشر بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر

أعرب البابا ، عن قلقه العميق إزاء الهجوم على قطر.

وقال: "تردنا أنباء خطيرة للغاية عن استهداف إسرائيلي لبعض قادة حركة الإسلامية في قطر، والوضع برمّته يبعث على القلق الشديد"، وفق ما نقلته أنسا.