Advertisement

عربي-دولي

قبل تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة.. لوكورنو رئيساً للوزراء

Lebanon 24
09-09-2025 | 14:47
A-
A+
Doc-P-1414834-638930513619462505.png
Doc-P-1414834-638930513619462505.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن قصر الإليزيه، اليوم الثلاثاء، تعيين وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو، رئيساً للوزراء خلفاً لفرانسوا بايرو.
Advertisement

وقالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيس إيمانويل ماكرون كلف لوكورنو بالتشاور مع الأحزاب بهدف التوصل إلى "الاتفاقات الضرورية للقرارات التي ستتخذ في الأشهر المقبلة"، قبل تشكيل حكومة جديدة.

يذكر أن لوكورنو المنتمي لليمين هو خامس شخص يتولى المنصب في أقل من عامين خلال عهد ماكرون.

وجاء هذا الاختيار بعد يوم واحد من الإطاحة برئيس الوزراء السابق فرانسوا بايرو في اقتراع بسحب الثقة بسبب سياساته لخفض الإنفاق العام.
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة في صورة معبّرة قبل انسحاب الوزراء الشيعة
lebanon 24
10/09/2025 02:35:47 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية: الرئيس ماكرون لم يقدر كثيرا رسالة رئيس الوزراء الإسرائيلي وتعليقات السفير الأميركي الذي تم استدعاؤه لمقر وزارة الخارجية
lebanon 24
10/09/2025 02:35:47 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد الله يرحب بإصدار الحكومة مراسيم تشكيل الوكالة الوطنية للدواء
lebanon 24
10/09/2025 02:35:47 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب: رئيس الوزراء الفرنسي "بايرو" سيقدم استقالة حكومته بعد فقدانه ثقة البرلمان
lebanon 24
10/09/2025 02:35:47 Lebanon 24 Lebanon 24

سيباستيان لوكورنو

الحكومة الفرنسية

إيمانويل ماكرون

الرئيس إيمانويل

إيمانويل ماكر

وزير الدفاع

إيمانويل

الفرنسية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:29 | 2025-09-09
16:41 | 2025-09-09
16:38 | 2025-09-09
16:15 | 2025-09-09
16:00 | 2025-09-09
15:34 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24