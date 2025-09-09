قبل تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة.. لوكورنو رئيساً للوزراء

Advertisement

أعلن قصر الإليزيه، اليوم الثلاثاء، تعيين ، رئيساً للوزراء خلفاً لفرانسوا بايرو.وقالت الرئاسة إن الرئيس كلف لوكورنو بالتشاور مع الأحزاب بهدف التوصل إلى "الاتفاقات الضرورية للقرارات التي ستتخذ في الأشهر المقبلة"، قبل تشكيل حكومة جديدة.يذكر أن لوكورنو المنتمي لليمين هو خامس شخص يتولى المنصب في أقل من عامين خلال عهد .وجاء هذا بعد من الإطاحة برئيس الوزراء السابق بايرو في اقتراع بسحب الثقة بسبب سياساته لخفض الإنفاق العام.