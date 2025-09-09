Advertisement

قطر تكشف نتائج القصف الإسرائيلي.. بينهم نجل خليل الحية

Lebanon 24
09-09-2025 | 14:57
Doc-P-1414839-638930522676064202.jpg
Doc-P-1414839-638930522676064202.jpg photos 0
أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن وقوع قتلى وجرحى بين منتسبي قوات الأمن الداخلي جراء الغارات الإسرائيلية على الدوحة. كما أكدت الوزارة استهداف نجل خليل الحية خلال الهجوم الإسرائيلي.
وقالت في بيان: "تعلن وزارة الداخلية أن دويّ الانفجارات الذي سمع في أنحاء متفرقة من مدينة الدوحة عصر يوم الثلاثاء، كان نتيجة استهداف إسرائيلي لمقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية. وبحسب المعطيات الأولية، أسفر الاعتداء عن مقتل الوكيل عريف بدر سعد محمد الحميدي الدوسري من منتسبي قوة الأمن الداخلي في لخويا أثناء مباشرته لمهامه في موقع الاستهداف، إضافة إلى عدد من الإصابات المتفرقة بين العناصر الأمنية".

وأكدت أن الجهات المختصة تواصل مسح وتأمين منطقة الاستهداف بواسطة مجموعة المتفجرات التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، وتنفيذ الإجراءات الميدانية وفق الخطط المعتمدة في التعامل مع مثل هذه الحالات، بما يضمن إحكام الموقف واحتواءه بكفاءة عالية، مشددة على أنها تتابع المستجدات بشكل مكثف وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، والتي تظل دائما في مقدمة الأولويات.

وأهابت الوزارة بالجميع استقاء المعلومات من القنوات الرسمية المعتمدة وعدم الالتفات إلى الشائعات، مشيرة إلى أنه سيتم لاحقا الإعلان عن مزيد من التفاصيل فور توافرها.
