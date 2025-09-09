27
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
17
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قطر تكشف نتائج القصف الإسرائيلي.. بينهم نجل خليل الحية
Lebanon 24
09-09-2025
|
14:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الداخلية
القطرية
عن وقوع قتلى وجرحى بين منتسبي
قوات الأمن
الداخلي جراء
الغارات
الإسرائيلية
على
الدوحة
. كما أكدت الوزارة استهداف نجل
خليل الحية
خلال الهجوم
الإسرائيلي
.
Advertisement
وقالت في بيان: "تعلن وزارة الداخلية أن دويّ الانفجارات الذي سمع في أنحاء متفرقة من مدينة الدوحة عصر يوم الثلاثاء، كان نتيجة استهداف إسرائيلي لمقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء
المكتب السياسي
لحركة
حماس
في العاصمة القطرية. وبحسب المعطيات الأولية، أسفر الاعتداء عن مقتل الوكيل عريف بدر سعد محمد الحميدي الدوسري من منتسبي قوة الأمن الداخلي في لخويا أثناء مباشرته لمهامه في موقع الاستهداف، إضافة إلى عدد من الإصابات المتفرقة بين العناصر الأمنية".
وأكدت أن الجهات المختصة تواصل مسح وتأمين منطقة الاستهداف بواسطة مجموعة المتفجرات التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، وتنفيذ الإجراءات الميدانية وفق الخطط المعتمدة في التعامل مع مثل هذه الحالات، بما يضمن إحكام الموقف واحتواءه بكفاءة عالية، مشددة على أنها تتابع المستجدات بشكل مكثف وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، والتي تظل دائما في مقدمة الأولويات.
وأهابت الوزارة بالجميع استقاء المعلومات من القنوات الرسمية المعتمدة وعدم الالتفات إلى الشائعات، مشيرة إلى أنه سيتم لاحقا الإعلان عن مزيد من التفاصيل فور توافرها.
مواضيع ذات صلة
الداخلية القطرية تؤكد استهداف نجل خليل الحية في الهجوم الإسرائيلي
Lebanon 24
الداخلية القطرية تؤكد استهداف نجل خليل الحية في الهجوم الإسرائيلي
10/09/2025 02:36:00
10/09/2025 02:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي: هاجمنا قيادة حماس في قطر بمن فيهم خليل الحية وزاهر جبارين
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي: هاجمنا قيادة حماس في قطر بمن فيهم خليل الحية وزاهر جبارين
10/09/2025 02:36:00
10/09/2025 02:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر من حماس لـ"الشرق الأوسط": مقتل نجل خليل الحية وسكرتيره وإصابة 6 على الأقل من أفراد عائلته
Lebanon 24
مصادر من حماس لـ"الشرق الأوسط": مقتل نجل خليل الحية وسكرتيره وإصابة 6 على الأقل من أفراد عائلته
10/09/2025 02:36:00
10/09/2025 02:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: مقتل رئيس حركة حماس خليل الحية في هجوم الدوحة
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: مقتل رئيس حركة حماس خليل الحية في هجوم الدوحة
10/09/2025 02:36:00
10/09/2025 02:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الداخلية
المكتب السياسي
الإسرائيلية
خليل الحية
قوات الأمن
الإسرائيلي
إسرائيل
القطرية
تابع
قد يعجبك أيضاً
رسميا: فشل العملية الإسرائيلية في الدوحة.. "حماس" تعلّق ونتنياهو يتفاخر بتنفيذ وعده
Lebanon 24
رسميا: فشل العملية الإسرائيلية في الدوحة.. "حماس" تعلّق ونتنياهو يتفاخر بتنفيذ وعده
13:29 | 2025-09-09
09/09/2025 01:29:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الهجوم على قطر.. ترامب: نتنياهو أخبرني أنه يريد السلام
Lebanon 24
بعد الهجوم على قطر.. ترامب: نتنياهو أخبرني أنه يريد السلام
16:41 | 2025-09-09
09/09/2025 04:41:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد محاولة اغتياله… صورة لخليل الحيّة من داخل المستشفى شاهدوها
Lebanon 24
بعد محاولة اغتياله… صورة لخليل الحيّة من داخل المستشفى شاهدوها
16:38 | 2025-09-09
09/09/2025 04:38:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: وزيرة جديدة تفقد وعيها أثناء تعيينها
Lebanon 24
بالفيديو: وزيرة جديدة تفقد وعيها أثناء تعيينها
16:15 | 2025-09-09
09/09/2025 04:15:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"شعاع النصر".. سباق عالمي يشتعل على أسلحة الليزر
Lebanon 24
"شعاع النصر".. سباق عالمي يشتعل على أسلحة الليزر
16:00 | 2025-09-09
09/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"قمة النار"... غارات إسرائيليّة تستهدف قيادة "حماس" في الدوحة (صور وفيديو)
Lebanon 24
"قمة النار"... غارات إسرائيليّة تستهدف قيادة "حماس" في الدوحة (صور وفيديو)
08:54 | 2025-09-09
09/09/2025 08:54:53
Lebanon 24
Lebanon 24
في منطقة بطشاي... سوريٌّ قتل ربّ عمله (فيديو)
Lebanon 24
في منطقة بطشاي... سوريٌّ قتل ربّ عمله (فيديو)
08:37 | 2025-09-09
09/09/2025 08:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
09/09/2025 06:42:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد محاولة اغتياله… صورة لخليل الحيّة من داخل المستشفى شاهدوها
Lebanon 24
بعد محاولة اغتياله… صورة لخليل الحيّة من داخل المستشفى شاهدوها
16:38 | 2025-09-09
09/09/2025 04:38:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV تنشر صورة لابنها من داخل المستشفى وتدعو له بالشفاء
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV تنشر صورة لابنها من داخل المستشفى وتدعو له بالشفاء
03:14 | 2025-09-09
09/09/2025 03:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:29 | 2025-09-09
رسميا: فشل العملية الإسرائيلية في الدوحة.. "حماس" تعلّق ونتنياهو يتفاخر بتنفيذ وعده
16:41 | 2025-09-09
بعد الهجوم على قطر.. ترامب: نتنياهو أخبرني أنه يريد السلام
16:38 | 2025-09-09
بعد محاولة اغتياله… صورة لخليل الحيّة من داخل المستشفى شاهدوها
16:15 | 2025-09-09
بالفيديو: وزيرة جديدة تفقد وعيها أثناء تعيينها
16:00 | 2025-09-09
"شعاع النصر".. سباق عالمي يشتعل على أسلحة الليزر
15:34 | 2025-09-09
بعد الهجوم الإسرائيلي.. قطر توجه رسالة إلى مجلس الأمن
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
10/09/2025 02:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. دانييلا رحمة تكشف سبب إخفاء حملها وتفصح عن هذه الأسرار (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. دانييلا رحمة تكشف سبب إخفاء حملها وتفصح عن هذه الأسرار (فيديو)
23:00 | 2025-09-08
10/09/2025 02:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
10/09/2025 02:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24