عربي-دولي

بعد "هجوم الدوحة"... اتصال بين أمير قطر وترامب وهذا ما دار بينهما

Lebanon 24
09-09-2025 | 15:14
أعلن الديوان الأميري أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أعقاب الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مقر حركة حماس في الدوحة اليوم الثلاثاء.
وأفاد الديوان عبر منصة "إكس" أن الشيخ تميم أبلغ ترامب في الاتصال الهاتفي بأن دولة قطر ستتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية أمنها والمحافظة على سيادتها.



ووصفت وزارة الخارجية القطرية ما يتم تدوله من تصريحات حول إبلاغ قطر مسبقا بالهجوم الإسرائيلي على أراضيها "عارية عن الصحة".
 
