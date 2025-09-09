Advertisement

عربي-دولي

أمير قطر في اتصال مع ترامب: نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء هذه التصرفات المارقة

Lebanon 24
09-09-2025 | 23:20
A-
A+
Doc-P-1414919-638930820782666449.webp
Doc-P-1414919-638930820782666449.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد الضربة التي استهدفت قيادات لحركة "حماس" في قطر، شدد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على أن الدوحة ستتخذ الإجراءات كافة من أجل حماية أمنها والمحافظة على سيادتها، وستواصل نهجها البناء في الوقوف مع الأشقاء والأصدقاء ونصرة القضايا الإنسانية العادلة بما يوطد دعائم الأمن والسلم الدوليين.
Advertisement

ودان أمير قطر بأشد العبارات هذا الهجوم الإجرامي "المتهور"، باعتباره انتهاكاً صارخاً لسيادتها وأمنها، وخرقاً واضحاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي، محملاً تداعياته للكيان الإسرائيلي الذي يتبنى سياسات عدوانية تهدد أمن واستقرار المنطقة، وتعرقل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والتوصل إلى حلول دبلوماسية مستدامة.

وطالب الشيخ تميم في حديث مع ترامب، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية إزاء هذه التصرفات المارقة، ومحاسبة المتورطين في ارتكابها، معرباً عن أمله في أن تدعم الولايات المتحدة الأميركية هذا التوجه العادل.

من جهته، أدان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشدة، الاعتداء على سيادة الدوحة، مشيراً إلى أن الحلول الدبلوماسية كفيلة بحل المسائل العالقة في المنطقة، مثمناً الجهود الحثيثة التي يبذلها أمير قطر في الوساطة بين حماس وتل أبيب، مؤكداً أن دورها فاعل أساسي في إحلال السلام في المنطقة.

كما شدد على أن دولة قطر حليف استراتيجي موثوق للولايات المتحدة الأميركية، داعياً أمير قطر إلى مواصلة جهود بلاده في الوساطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة.(العربية)
 
مواضيع ذات صلة
الخارجية الفلسطينية: نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف إرهاب المستوطنين الرامي لفرض واقع جديد تمهيدا لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة
lebanon 24
10/09/2025 10:03:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدولة في الإمارات خليفة بن شاهين المرر: ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لدعم الشعب اليمني
lebanon 24
10/09/2025 10:03:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السورية: ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في وقف الاعتدءات الإسرائيلية
lebanon 24
10/09/2025 10:03:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته وفرض وقف فوري للنار
lebanon 24
10/09/2025 10:03:20 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

المجتمع الدولي

دونالد ترامب

الإسرائيلي

دبلوماسي

قطاع غزة

إسرائيل

من جهته

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:31 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:22 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:13 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:03 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:00 | 2025-09-10
01:31 | 2025-09-10
01:22 | 2025-09-10
01:13 | 2025-09-10
01:03 | 2025-09-10
23:48 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24