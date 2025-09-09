27
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
16
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الدفاع الروسية: تدمير 22 مسيّرة أوكرانية في أجواء عدة مقاطعات
Lebanon 24
09-09-2025
|
23:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الدفاع الروسية
أنها أسقطت 22 طائرة مسيّرة أوكرانية في أجواء عدة مقاطعات داخل
روسيا
، وذلك بين الساعة 17:40 من مساء الثلاثاء ومنتصف الليل.
Advertisement
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في 9 أيلول، من الساعة 17:40 بتوقيت
موسكو
حتى منتصف الليل، تمكّنت وسائل الدفاع الجوي المناوبة من تدمير 22 طائرة بدون طيار أوكرانية ".
وتوزعت المسيرات التي تم تدميرها فوق
المقاطعات
التالية:
6 مسيّرات فوق مقاطعة بريانسك.
5 مسيّرات فوق
مقاطعة كورسك
.
4 فوق مقاطعة فورونيج.
3 مسيّرات فوق مقاطعة أوريول.
2 فوق أراضي
جمهورية
القرم
.
طائرة واحدة فوق مقاطعة بيلغورود، وأخرى فوق مياه
البحر الأسود
.
مواضيع ذات صلة
الدفاع الروسية: إسقاط 43 مسيّرة أوكرانية في أجواء عدة مقاطعات
Lebanon 24
الدفاع الروسية: إسقاط 43 مسيّرة أوكرانية في أجواء عدة مقاطعات
10/09/2025 10:03:33
10/09/2025 10:03:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: دمّرنا 22 مسيّرة أوكرانية خلال الساعات الماضية
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: دمّرنا 22 مسيّرة أوكرانية خلال الساعات الماضية
10/09/2025 10:03:33
10/09/2025 10:03:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: دمرنا 73 مسيّرة أوكرانية هاجمت مناطق عدة في البلاد ليلا
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: دمرنا 73 مسيّرة أوكرانية هاجمت مناطق عدة في البلاد ليلا
10/09/2025 10:03:33
10/09/2025 10:03:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع الروسية: تدمير 92 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال هجوم ليلي واسع
Lebanon 24
الدفاع الروسية: تدمير 92 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال هجوم ليلي واسع
10/09/2025 10:03:33
10/09/2025 10:03:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية
البحر الأسود
مقاطعة كورسك
وزارة الدفاع
المقاطعات
جمهورية
مسيرات
روسيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
إسرائيل تكسر الحدود وتضرب في عمق الخليج
Lebanon 24
إسرائيل تكسر الحدود وتضرب في عمق الخليج
03:00 | 2025-09-10
10/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد احتضنها اللقاء بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.. رسالة شكر من ايران لمصر
Lebanon 24
بعد احتضنها اللقاء بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.. رسالة شكر من ايران لمصر
01:31 | 2025-09-10
10/09/2025 01:31:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الكويت: دول الخليج تقف إلى جانب قطر بعد الهجوم الإسرائيلي
Lebanon 24
الكويت: دول الخليج تقف إلى جانب قطر بعد الهجوم الإسرائيلي
01:22 | 2025-09-10
10/09/2025 01:22:18
Lebanon 24
Lebanon 24
استنفار أمني في فرنسا استعداداً لاحتجاجات واسعة.. ومخاوف من شلل بالنقل
Lebanon 24
استنفار أمني في فرنسا استعداداً لاحتجاجات واسعة.. ومخاوف من شلل بالنقل
01:13 | 2025-09-10
10/09/2025 01:13:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم الدوحة خُطط له منذ أسابيع والشاباك ينتظر النتائج.. صحيفة إسرائيلية تكشف
Lebanon 24
هجوم الدوحة خُطط له منذ أسابيع والشاباك ينتظر النتائج.. صحيفة إسرائيلية تكشف
01:03 | 2025-09-10
10/09/2025 01:03:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"قمة النار"... غارات إسرائيليّة تستهدف قيادة "حماس" في الدوحة (صور وفيديو)
Lebanon 24
"قمة النار"... غارات إسرائيليّة تستهدف قيادة "حماس" في الدوحة (صور وفيديو)
08:54 | 2025-09-09
09/09/2025 08:54:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد محاولة اغتياله… صورة لخليل الحيّة من داخل المستشفى شاهدوها
Lebanon 24
بعد محاولة اغتياله… صورة لخليل الحيّة من داخل المستشفى شاهدوها
16:38 | 2025-09-09
09/09/2025 04:38:26
Lebanon 24
Lebanon 24
في منطقة بطشاي... سوريٌّ قتل ربّ عمله (فيديو)
Lebanon 24
في منطقة بطشاي... سوريٌّ قتل ربّ عمله (فيديو)
08:37 | 2025-09-09
09/09/2025 08:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
09/09/2025 06:42:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV تنشر صورة لابنها من داخل المستشفى وتدعو له بالشفاء
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV تنشر صورة لابنها من داخل المستشفى وتدعو له بالشفاء
03:14 | 2025-09-09
09/09/2025 03:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:00 | 2025-09-10
إسرائيل تكسر الحدود وتضرب في عمق الخليج
01:31 | 2025-09-10
بعد احتضنها اللقاء بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.. رسالة شكر من ايران لمصر
01:22 | 2025-09-10
الكويت: دول الخليج تقف إلى جانب قطر بعد الهجوم الإسرائيلي
01:13 | 2025-09-10
استنفار أمني في فرنسا استعداداً لاحتجاجات واسعة.. ومخاوف من شلل بالنقل
01:03 | 2025-09-10
هجوم الدوحة خُطط له منذ أسابيع والشاباك ينتظر النتائج.. صحيفة إسرائيلية تكشف
23:48 | 2025-09-09
بولندا تُسقط مسيّرات روسية فوق أراضيها.. وتوقف الحركة في 4 مطارات
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
10/09/2025 10:03:33
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
10/09/2025 10:03:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
10/09/2025 10:03:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24