عربي-دولي

الدفاع الروسية: تدمير 22 مسيّرة أوكرانية في أجواء عدة مقاطعات

Lebanon 24
09-09-2025 | 23:24
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 22 طائرة مسيّرة أوكرانية في أجواء عدة مقاطعات داخل روسيا، وذلك بين الساعة 17:40 من مساء الثلاثاء ومنتصف الليل.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في 9 أيلول، من الساعة 17:40 بتوقيت موسكو حتى منتصف الليل، تمكّنت وسائل الدفاع الجوي المناوبة من تدمير 22 طائرة بدون طيار أوكرانية ".

وتوزعت المسيرات التي تم تدميرها فوق المقاطعات التالية:

6 مسيّرات فوق مقاطعة بريانسك.
5 مسيّرات فوق مقاطعة كورسك.
4 فوق مقاطعة فورونيج.
3 مسيّرات فوق مقاطعة أوريول.
2 فوق أراضي جمهورية القرم.
طائرة واحدة فوق مقاطعة بيلغورود، وأخرى فوق مياه البحر الأسود.
