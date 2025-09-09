الدفاع الروسية: تدمير 22 مسيّرة أوكرانية في أجواء عدة مقاطعات

Advertisement

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في 9 أيلول، من الساعة 17:40 بتوقيت حتى منتصف الليل، تمكّنت وسائل الدفاع الجوي المناوبة من تدمير 22 طائرة بدون طيار أوكرانية ".وتوزعت المسيرات التي تم تدميرها فوق التالية:6 مسيّرات فوق مقاطعة بريانسك.5 مسيّرات فوق .4 فوق مقاطعة فورونيج.3 مسيّرات فوق مقاطعة أوريول.2 فوق أراضي .طائرة واحدة فوق مقاطعة بيلغورود، وأخرى فوق مياه .