عربي-دولي
استنفار أمني في فرنسا استعداداً لاحتجاجات واسعة.. ومخاوف من شلل بالنقل
Lebanon 24
10-09-2025
|
01:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
من المتوقع أن يخرج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى شوارع المدن والبلدات
الفرنسية
، اليوم الأربعاء، احتجاجا على التخفيضات المخطط لها في الميزانية.
وقالت السلطات إنها تستعد لمواجهة محاولات لقطع طرق وأعمال تخريب في إطار دعوات على مستوى البلاد للتظاهر، رغم أن الحجم الدقيق للاحتجاجات لا يزال غير مؤكد.
وانتشر شعار حركة "لنُعطل كل شيء" بعد تقديم الحكومة السابقة ميزانية تقشفية، قبل أن تُسقط يوم الاثنين إثر خسارة رئيس الوزراء
فرانسوا
بايرو تصويتا على الثقة وتقديمه استقالته.وأعلن
وزير الداخلية
برونو ريتايو
أن 80 ألف شرطي سيتم نشرهم، وأنه سيتخذ "إجراءات حاسمة" ضد عمليات إغلاق الطرق. وبدأت القوات الأمنية بالانتشار منذ مساء الثلاثاء.
وأعلنت
شركة السكك الحديدية
الفرنسية عن اضطرابات في خدمات النقل الإقليمي، بينما حذرت
هيئة الطيران المدني الفرنسية
من احتمال توقف العمليات في المطارات الفرنسية.
وبحسب
وسائل الإعلام
الفرنسية، ستشهد الشركات والجامعات احتجاجات أيضا.
إسرائيل تكسر الحدود وتضرب في عمق الخليج
Lebanon 24
إسرائيل تكسر الحدود وتضرب في عمق الخليج
03:00 | 2025-09-10
10/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد احتضنها اللقاء بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.. رسالة شكر من ايران لمصر
Lebanon 24
بعد احتضنها اللقاء بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.. رسالة شكر من ايران لمصر
01:31 | 2025-09-10
10/09/2025 01:31:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الكويت: دول الخليج تقف إلى جانب قطر بعد الهجوم الإسرائيلي
Lebanon 24
الكويت: دول الخليج تقف إلى جانب قطر بعد الهجوم الإسرائيلي
01:22 | 2025-09-10
10/09/2025 01:22:18
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم الدوحة خُطط له منذ أسابيع والشاباك ينتظر النتائج.. صحيفة إسرائيلية تكشف
Lebanon 24
هجوم الدوحة خُطط له منذ أسابيع والشاباك ينتظر النتائج.. صحيفة إسرائيلية تكشف
01:03 | 2025-09-10
10/09/2025 01:03:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بولندا تُسقط مسيّرات روسية فوق أراضيها.. وتوقف الحركة في 4 مطارات
Lebanon 24
بولندا تُسقط مسيّرات روسية فوق أراضيها.. وتوقف الحركة في 4 مطارات
23:48 | 2025-09-09
09/09/2025 11:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
