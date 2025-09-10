استنفار أمني في فرنسا استعداداً لاحتجاجات واسعة.. ومخاوف من شلل بالنقل

Advertisement

من المتوقع أن يخرج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى شوارع المدن والبلدات ، اليوم الأربعاء، احتجاجا على التخفيضات المخطط لها في الميزانية.وقالت السلطات إنها تستعد لمواجهة محاولات لقطع طرق وأعمال تخريب في إطار دعوات على مستوى البلاد للتظاهر، رغم أن الحجم الدقيق للاحتجاجات لا يزال غير مؤكد.وانتشر شعار حركة "لنُعطل كل شيء" بعد تقديم الحكومة السابقة ميزانية تقشفية، قبل أن تُسقط يوم الاثنين إثر خسارة رئيس الوزراء بايرو تصويتا على الثقة وتقديمه استقالته.وأعلن أن 80 ألف شرطي سيتم نشرهم، وأنه سيتخذ "إجراءات حاسمة" ضد عمليات إغلاق الطرق. وبدأت القوات الأمنية بالانتشار منذ مساء الثلاثاء.وأعلنت الفرنسية عن اضطرابات في خدمات النقل الإقليمي، بينما حذرت من احتمال توقف العمليات في المطارات الفرنسية.وبحسب الفرنسية، ستشهد الشركات والجامعات احتجاجات أيضا.