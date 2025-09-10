Advertisement

عربي-دولي

استنفار أمني في فرنسا استعداداً لاحتجاجات واسعة.. ومخاوف من شلل بالنقل

Lebanon 24
10-09-2025 | 01:13
A-
A+
Doc-P-1414958-638930892767575675.webp
Doc-P-1414958-638930892767575675.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
من المتوقع أن يخرج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى شوارع المدن والبلدات الفرنسية، اليوم الأربعاء، احتجاجا على التخفيضات المخطط لها في الميزانية.
Advertisement

وقالت السلطات إنها تستعد لمواجهة محاولات لقطع طرق وأعمال تخريب في إطار دعوات على مستوى البلاد للتظاهر، رغم أن الحجم الدقيق للاحتجاجات لا يزال غير مؤكد.

وانتشر شعار حركة "لنُعطل كل شيء" بعد تقديم الحكومة السابقة ميزانية تقشفية، قبل أن تُسقط يوم الاثنين إثر خسارة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو تصويتا على الثقة وتقديمه استقالته.وأعلن وزير الداخلية برونو ريتايو أن 80 ألف شرطي سيتم نشرهم، وأنه سيتخذ "إجراءات حاسمة" ضد عمليات إغلاق الطرق. وبدأت القوات الأمنية بالانتشار منذ مساء الثلاثاء.

وأعلنت شركة السكك الحديدية الفرنسية عن اضطرابات في خدمات النقل الإقليمي، بينما حذرت هيئة الطيران المدني الفرنسية من احتمال توقف العمليات في المطارات الفرنسية.

وبحسب وسائل الإعلام الفرنسية، ستشهد الشركات والجامعات احتجاجات أيضا.
مواضيع ذات صلة
إستنفار أمني "مناطقي"
lebanon 24
10/09/2025 10:00:29 Lebanon 24 Lebanon 24
استنفار أمني وسياسي لابعاد لبنان عن الفتنة السورية وإجراءات ميدانية للجيش
lebanon 24
10/09/2025 10:00:29 Lebanon 24 Lebanon 24
استنفار واسع في الجزائر.. والسبب "ميلفاي" فاسدة!
lebanon 24
10/09/2025 10:00:29 Lebanon 24 Lebanon 24
مخاوف امنية من "خاصرة رخوة" في الشمال
lebanon 24
10/09/2025 10:00:29 Lebanon 24 Lebanon 24

هيئة الطيران المدني الفرنسية

الطيران المدني الفرنسي

شركة السكك الحديدية

السكك الحديدية

وسائل الإعلام

وزير الداخلية

برونو ريتايو

قوات الأمن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:31 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:22 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:03 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:48 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:00 | 2025-09-10
01:31 | 2025-09-10
01:22 | 2025-09-10
01:03 | 2025-09-10
23:48 | 2025-09-09
23:35 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24