Advertisement

ذكر موقع "Responsible Statecraft" الأميركي أنه "في 28 آب، أطلقت مجموعة الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، آلية إعادة فرض العقوبات، محذرة من أنها يجب أن تُظهر تقدماً ملموساً في الدبلوماسية النووية خلال 30 يوماً أو تواجه عودة عقوبات التي كانت مفروضة قبل عام 2015. وبعد أن هاجمت والولايات المتحدة إيران، وضربت منشآت وبنية تحتية نووية واغتالت كبار ضباط الحرس الثوري وعلماء نوويين، رفع قرار الاتحاد المخاطر بشكل لا يقاس. ويأتي هذا أيضًا في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأميركي أن على إيران عدم الانخراط في تخصيب اليورانيوم".وبحسب الموقع، "لكن المسألة لا تقتصر على أجهزة الطرد المركزي وبروتوكولات التفتيش الدولية لمراقبة امتثال إيران، بل تتعلق بمدى قدرة الجمهورية الإسلامية على التوفيق بين موقفها الأيديولوجي وضرورة بقائها. لقد أصبح النقاش داخل طهران الآن أكثر حدة من أي وقت مضى منذ انهيار خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2018 عندما انسحب ترامب من جانب واحد من الاتفاق، الذي حد من البرنامج النووي مقابل تخفيف العقوبات. من جهة، يقف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان داعيًا إلى حوار براغماتي. وفي الطرف الآخر، تطالب الكتلة المتشددة المرتبطة بصحيفة "كيهان" بالتصعيد. وفوقهم، يضع آية الله علي خامنئي الحدود، فلا يسمح بالاستسلام ولا بالمواجهة غير المنضبطة".وتابع الموقع، "يُدرك بزشكيان تمام الإدراك أن المواجهة مع لن تخدم مصالح إيران، كما يُدرك أن رضوخه للضغوط الأميركية للتخلي عن البرنامج النووي الإيراني سيُعلن نهاية مسيرته السياسية. إنها عملية موازنة صعبة. فبعد الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في حزيران، علّقت حكومة بزشكيان تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحظرها عمليات التفتيش الدولية على المنشآت النووية، ويهدف هذا الإجراء إلى إظهار أن إيران لن تستسلم للضغوط. ومع ذلك، كانت نبرة بزشكيان في مناسبات أخرى مختلفة تمامًا، كاشفةً عن تقييم واقعي لخياراته. وقال الشهر الماضي قبل أن يطرح السؤال البديهي الموجه إلى المتشددين الرافضين للدبلوماسية: "إذا أعدنا بناء المنشآت النووية، فسيهاجمونها مجددًا": "ماذا عسانا أن نفعل إذا لم ندخل في مفاوضات؟"وأضاف الموقع، "ذهبت قاعدة بزشكيان الإصلاحية إلى أبعد من ذلك. ففي بيان مثير للجدل، حثّت جبهة الإصلاح طهران على تعليق تخصيب اليورانيوم طواعيةً لمنع عودة العقوبات والانهيار الاقتصادي الذي قد يتبعها. وبثّت هذه الدعوة، التي أدانها المتشددون على الفور باعتبارها خيانة. وفي بيان علني نادر، أعرب الرئيس السابق حسن روحاني عن أمله في أن تتمكن إيران من إقناع الدول الأوروبية الموقعة على خطة العمل الشاملة المشتركة بإزالة آلية "سناب باك" من جدول أعمال مجلس الأمن الدولي، رغم أنه لم يوضح كيفية تحقيق ذلك. وأوضح روحاني أن آلية "سناب باك" ستكون باهظة الثمن على إيران، وناشد منتقدي خطة العمل الشاملة المشتركة التوقف عن فرض الرقابة على الاتفاق".وبحسب الموقع، "أصرت صحيفة "كيهان"، الناطقة بلسان المتشددين، على أن إيران يجب ألا تتراجع، بل تعتمد على التهديدات التي تُجبر الآخرين على التراجع، ودعت إلى انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي، بل وهددت بإغلاق مضيق هرمز. من المؤكد أن مثل هذه الخطوات ستؤدي إلى تصعيد الأزمة عمدًا، وتزيد من حوافز بناء قنبلة نووية. وبالنسبة لهذا الفصيل، الذي يضم الحرس الثوري الإسلامي، تُعتبر التسوية منحدرًا زلقًا، لذلك من الأفضل تحمّل العقوبات، وربما جولة أخرى من المواجهة مع إسرائيل والولايات المتحدة، بدلًا من التنازل عن السيادة".وتابع الموقع، "يبدو أن خامنئي يحوم بقلق بين المعسكرين، وهو ما قد يفسر تصريحاته المتناقضة في كثير من الأحيان. فقد وصف القضية النووية مع الولايات المتحدة بأنها "غير قابلة للحل"، ورفض الحوار المباشر باعتباره سطحيًا. ومع ذلك، في الأسبوع عينه، دافع عن بزشكيان في وجه الانتقادات، وحثّ الإيرانيين على دعم "من يخدمون الأمة، وخاصةً الرئيس المجتهد والمثابر". والنتيجة واضحة، فهو لن يسمح بالاستسلام، ويرى في البراغماتيين وسيلةً فعّالة للخروج من هذا المأزق. من جانبها، تُعقّد القوى الخارجية المعادلة. عارضت والصين قرار مجموعة الدول الأوروبية الثلاث، لكنهما لا تستطيعان منع إعادة فرض العقوبات، بل قد ترفضان ببساطة فرضها، مما يُخفف من وطأة الأثر الاقتصادي على إيران. هذا الأمر قد يشجع طهران، لكنه لن يُقدّم سوى تخفيف جزئي، ورغم أهميته، إلا أنه لا يُمكن أن يُغني عن الوصول إلى الأسواق العالمية".وأضاف الموقع، "في غضون ذلك، سارعت إسرائيل إلى الضغط على واشنطن للتحرك مجددًا، وحثها على عدم التراخي في سياسة "الضغط الأقصى" على طهران. مع اقتراب مهلة الثلاثين يومًا، سيُنظر في تل أبيب إلى تأخر طهران في الرد على مجموعة الدول الأوروبية الثلاث لاستعادة الثقة على أنه ضوء أخضر لتجديد القصف. ومن المرجح أن يكون درس حزيران، بأن البرنامج النووي الإيراني يمكن ضربه وتعطيله بين ليلة وضحاها، هو ما يُشكل الحسابات . إذاً، يبدو أن كل الأمل معلق على قدرة بزشكيان على اجتياز هذه المتاهة والحصول بطريقة أو بأخرى على موافقة المرشد الأعلى للتوصل إلى حل وسط".وختم الموقع، "إذا لم يتم التوصل إلى تسوية خلال الأسابيع المقبلة، فقد تكون العواقب وخيمة، ومن المرجح أن تُدمّر عودة العقوبات ما تبقى من صمود الاقتصاد الإيراني. قد يكون الحرس الثوري الإيراني مستعدًا لمواصلة القتال، لكن الإيرانيين العاديين أثبتوا عدم رغبتهم في التضحية بهم على مذبح الأيديولوجية. فمن دون رد سريع يُوقف عقارب الساعة، ستعتبر إسرائيل تقاعس طهران بمثابة تصريح لضربة أخرى، وسيواجه النظام ما كان يخشاه أكثر من أي شيء آخر: تحدٍّ ليس لأجهزة الطرد المركزي الخاصة به، بل لبقائه بحد ذاته".