عربي-دولي

بعد تحليق مسيّرات روسية في أجواء بولندا.. زيلينسكي يُحذر: "سابقة خطرة" لأوروبا

Lebanon 24
10-09-2025 | 03:43
شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على ان تحليق المسيّرات الروسية في أجواء بولندا "سابقة خطرة" لأوروبا.

وقال زيلينسكي اليوم الأربعاء إن ما لا يقل عن ثماني طائرات مسيّرة استهدفت بولندا خلال الهجمات الروسية ليلا وأطلقت فيها موسكو نحو 415 طائرة مسيّرة إجمالا وأكثر من 40 صاروخا.
وكتب زيلينسكي على منصة "إكس": "اليوم حدثت خطوة تصعيدية أخرى - حلقت مسيّرات "شاهد"الروسية الإيرانية في المجال الجوي البولندي، في المجال الجوي لعضو في حلف شمال الأطلسي. لم تكن مجرد مسيرة واحدة ليوصف الأمر بأنه حادث عرضي، بل ثماني طائرات مسيرة على الأقل انطلقت نحو بولندا".

وقال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، اليوم، إن تحليق طائرات مسيرة روسية فوق الأراضي البولندية أثناء تنفيذ هجوم على أوكرانيا يُظهر إفلات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من العقاب ومواصلته توسيع نطاق الحرب.

ووصف الجيش البولندي انتهاك المجال الجوي للبلاد بأنه "عمل عدواني"، بينما قال وزير الدفاع فواديسواف كوشينياك-كاميش إن الطائرات البولندية "استخدمت الأسلحة ضد الأجسام المعادية".

وأضاف على منصة "إكس": "نحن على اتصال مستمر مع قيادة حلف شمال الأطلسي".

وأعلن مطار شوبان في وارسو، وهو الأكبر في البلاد، إغلاق مجاله الجوي بسبب العمليات العسكرية.(العربية)

