اشتباكات في باريس.. متظاهرون يغلقون الطريق الدائري والشرطة ترد بالقوة

أفادت " " اليوم بأن "متظاهرين أغلقوا في العاصمة "، مشيرة إلى أن "الشرطة تقمع الاحتجاجات بالقوة".وقالت :"إن نحو 800 متظاهر خرجوا لإغلاق الطريق الدائري في باريس".وتحاول الشرطة تفريقهم باستخدام القنابل الصوتية. ومن المقرر تنظيم احتجاجات واسعة النطاق في اليوم.