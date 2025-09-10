Advertisement

عربي-دولي

اشتباكات في باريس.. متظاهرون يغلقون الطريق الدائري والشرطة ترد بالقوة

Lebanon 24
10-09-2025 | 04:14
أفادت "روسيا اليوم" اليوم بأن "متظاهرين أغلقوا الطريق الدائري في العاصمة باريس"، مشيرة إلى أن "الشرطة تقمع الاحتجاجات بالقوة".
وقالت :"إن نحو 800 متظاهر خرجوا لإغلاق الطريق الدائري في باريس".

وتحاول الشرطة تفريقهم باستخدام القنابل الصوتية. ومن المقرر تنظيم احتجاجات واسعة النطاق في فرنسا اليوم.
الطريق الدائري

روسيا اليوم

روسيا

فرنسا

باريس

باري

