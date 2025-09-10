Advertisement

عربي-دولي

لوكورنو يبدأ مهمته كرئيس وزراء وسط غضب الشارع الفرنسي

Lebanon 24
10-09-2025 | 05:15
A-
A+

Doc-P-1415078-638931030562922216.jpg
Doc-P-1415078-638931030562922216.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يبدأ وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الذي كلّفه إيمانويل ماكرون بتشكيل حكومة جديدة، مهامه الأربعاء في يوم تترقب البلاد احتجاجات ستؤثر على النقل والتعليم وخدمات أخرى هدفها إظهار الغضب الشعبي تجاه الرئيس.
Advertisement

وقد تشكّل الاحتجاجات، وشعارها "لنشلّ كل شيء"، اختباراً حقيقياً للوكورنو (39 عاماً)، وهو حليف وثيق لماكرون وشغل منصب وزير الدفاع خلال السنوات الثلاث الماضية.

وكلّف الرئيس الفرنسي الثلاثاء لوكورنو غداة حجب الجمعية الوطنية الثقة عن حكومة فرنسوا بايرو، ليصبح سابع رئيس للوزراء في عهد ماكرون، والخامس منذ بداية ولايته الثانية في العام 2022. وهذا الأمر غير مسبوق في نظام الجمهورية الخامسة الذي أُعلن في 1958 والذي عُرف لفترة طويلة باستقراره.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون "مقتنع بأن التوصل إلى اتفاق بين القوى السياسية (بقيادة لوكورنو) ممكن، مع احترام قناعات الجميع".

وقالت إن ماكرون كلف لوكورنو في البداية بالتشاور مع الأحزاب بهدف التوصل إلى "الاتفاقات الضرورية للقرارات التي ستتخذ في الأشهر المقبلة"، قبل تشكيل حكومة جديدة.

ويواجه لوكورنو مهمة صعبة تتمثل في بناء جسور عبر البرلمان المنقسم من دون غالبية صريحة لأي طرف، وضمان عدم مواجهة مصير بايرو الذي استمر في منصبه تسعة أشهر فقط.

وشكر لوكورنو ماكرون على ثقته وأشاد ببايرو "لشجاعته في الدفاع عن قناعاته حتى النهاية".

وأضاف: "لقد أوكل إليّ رئيس الجمهورية مهمة تشكيل حكومة ذات توجه واضح يتمثل في الدفاع عن استقلالنا وقوتنا وخدمة الشعب الفرنسي وتحقيق الاستقرار السياسي والمؤسساتي من أجل وحدة البلاد". (العربية)
مواضيع ذات صلة
قبل تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة.. لوكورنو رئيساً للوزراء
lebanon 24
10/09/2025 14:10:20 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب: رئيس الوزراء الفرنسي "بايرو" سيقدم استقالة حكومته بعد فقدانه ثقة البرلمان
lebanon 24
10/09/2025 14:10:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية: نستنكر هجوم نتنياهو على الرئيس الفرنسي ورئيس وزراء أستراليا ونرفض ربط الاعتراف بالدولة الفلسطينة بمعاداة السامية
lebanon 24
10/09/2025 14:10:20 Lebanon 24 Lebanon 24
توافق فرنسي أميركي على تعديل مهام اليونيفيل وموعد زيارة باراك المقبلة رهن اتصالاته
lebanon 24
10/09/2025 14:10:20 Lebanon 24 Lebanon 24

الجمعية الوطنية

إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي

القوى السياسية

إيمانويل ماكر

وزير الدفاع

إيمانويل

الفرنسية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:54 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:38 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:58 | 2025-09-10
06:53 | 2025-09-10
06:45 | 2025-09-10
06:38 | 2025-09-10
06:35 | 2025-09-10
06:15 | 2025-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24