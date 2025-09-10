لوكورنو يبدأ مهمته كرئيس وزراء وسط غضب الشارع الفرنسي

Advertisement

يبدأ الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الذي كلّفه بتشكيل حكومة جديدة، مهامه الأربعاء في يوم تترقب البلاد احتجاجات ستؤثر على النقل والتعليم وخدمات أخرى هدفها إظهار الغضب الشعبي تجاه الرئيس.وقد تشكّل الاحتجاجات، وشعارها "لنشلّ كل شيء"، اختباراً حقيقياً للوكورنو (39 عاماً)، وهو حليف وثيق لماكرون وشغل منصب وزير الدفاع خلال السنوات الثلاث الماضية.وكلّف الثلاثاء لوكورنو غداة حجب الثقة عن حكومة بايرو، ليصبح سابع رئيس للوزراء في عهد ، والخامس منذ بداية ولايته الثانية في العام 2022. وهذا الأمر غير مسبوق في نظام الجمهورية الخامسة الذي أُعلن في 1958 والذي عُرف لفترة طويلة باستقراره.وقالت الرئاسة إن ماكرون "مقتنع بأن التوصل إلى اتفاق بين (بقيادة لوكورنو) ممكن، مع احترام قناعات الجميع".وقالت إن ماكرون كلف لوكورنو في البداية بالتشاور مع الأحزاب بهدف التوصل إلى "الاتفاقات الضرورية للقرارات التي ستتخذ في الأشهر المقبلة"، قبل تشكيل حكومة جديدة.ويواجه لوكورنو مهمة صعبة تتمثل في بناء جسور عبر المنقسم من دون غالبية صريحة لأي طرف، وضمان عدم مواجهة مصير بايرو الذي استمر في منصبه تسعة أشهر فقط.وشكر لوكورنو ماكرون على ثقته وأشاد ببايرو "لشجاعته في الدفاع عن قناعاته حتى النهاية".وأضاف: "لقد أوكل إليّ رئيس الجمهورية مهمة تشكيل حكومة ذات توجه واضح يتمثل في الدفاع عن استقلالنا وقوتنا وخدمة الشعب الفرنسي وتحقيق الاستقرار السياسي والمؤسساتي من أجل وحدة البلاد". (العربية)