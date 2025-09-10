بطلها وزير.. نجل نتنياهو محور فضيحة جديدة

خضع للتحقيق في فضيحة قضية جوازات السفر، التي تتمحور حول الاشتباه في إصدار جوازات سفر دبلوماسية لمن لا يستحقونها، لعدم استيفائهم شروط الحصول عليها.

كتب ، الذي شغل منصب قبل الحرب على غزة، في منشور على إكس: "طلب مني اليوم تقديم روايتي للشرطة بشأن قضية جوازات السفر. لم يكن من المفترض فتح هذا التحقيق، ولكن بصفتي مواطنا ملتزما بالقانون، سأجيب على كل الأسئلة كاملة فور فتحه".



وزعم الوزير أنه "خلال فترة ولايته وزيرا للخارجية، لم يصدر للوزارة سوى 4 جوازات سفر وفقا لصلاحياته!".

وفي إطار القضية، استدعي ، نجل رئيس الوزراء، والذي يراجع قراره بإصدار جواز سفر في إطار التحقيق، في حزيران للإدلاء بشهادة علنية أمام المحققين.



وكتب كوهين اليوم أن "يائير ، وهو شخص مؤمَّن، جدد جواز سفره لأسباب أمنية عدة مرات ابتداء من 2009! كما منحت جوازات سفر لثلاثة رؤساء بلديات تقدموا بطلبات رسمية وفقا لإجراءات الوزارة بعد نشاطهم الدولي في نطاق مهامهم".



وادعى كوهين أن "القرار في منح جوازات السفر ليائير نتنياهو و3 رؤوساء بلديات في الحالات الـ4 مبرر بالتأكيد، ولم ترتكب أي مخالفة جنائية أو إدارية".