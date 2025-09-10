هزة أرضية قوية ضربت البحر الأحمر.. هل تتأثر مصر؟

أعلن ، وقوع هزة أرضية قوية في ، ، في منطقة تقع مدينة السودانية.

وبحسب بيانات المرصد، بلغت قوة الهزة 4.6 \على مقياس ريختر، ووقعت على عمق 26 كيلومترا تحت سطح الأرض.



كما حدد المرصد موقع الهزة على بعد 208 كيلومترات شرق مدينة بورتسودان (شمال شرق السودان)، وعلى بعد 179 كيلومترا شمال شرق بلدة طوكر.

وقال الدكتور شريف ، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، لـ" " إن الهزة الأرضية التي وقعت صباح اليوم "لا تؤثر على الأراضي بأي شكل"، مؤكدًا أنه "لا يوجد أي خطر أو ضرر مترتب عليها".



وأضاف الهادي: "لم يسجل أي نشاط زلزالي مقلق في المنطقة، والوضع العام ينبئ باستقرار تام من الناحية الزلزالية". (روسيا اليوم)