عربي-دولي
هزة أرضية قوية ضربت البحر الأحمر.. هل تتأثر مصر؟
Lebanon 24
10-09-2025
|
06:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل
، وقوع هزة أرضية قوية في
البحر الأحمر
،
صباح اليوم
، في منطقة تقع
شمال شرق
مدينة
بورتسودان
السودانية.
وبحسب بيانات المرصد، بلغت قوة الهزة 4.6 \على مقياس ريختر، ووقعت على عمق 26 كيلومترا تحت سطح الأرض.
كما حدد المرصد موقع الهزة على بعد 208 كيلومترات شرق مدينة بورتسودان (شمال شرق السودان)، وعلى بعد 179 كيلومترا شمال شرق بلدة طوكر.
وقال الدكتور شريف
الهادي
، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، لـ"
روسيا اليوم
" إن الهزة الأرضية التي وقعت صباح اليوم "لا تؤثر على الأراضي
المصرية
بأي شكل"، مؤكدًا أنه "لا يوجد أي خطر أو ضرر مترتب عليها".
وأضاف الهادي: "لم يسجل أي نشاط زلزالي مقلق في المنطقة، والوضع العام ينبئ باستقرار تام من الناحية الزلزالية". (روسيا اليوم)
