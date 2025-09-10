Advertisement

عربي-دولي

هزة أرضية قوية ضربت البحر الأحمر.. هل تتأثر مصر؟

Lebanon 24
10-09-2025 | 06:08
A-
A+
Doc-P-1415110-638931073651411343.jpg
Doc-P-1415110-638931073651411343.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، وقوع هزة أرضية قوية في البحر الأحمر، صباح اليوم، في منطقة تقع شمال شرق مدينة بورتسودان السودانية. 
Advertisement
 
وبحسب بيانات المرصد، بلغت قوة الهزة 4.6 \على مقياس ريختر، ووقعت على عمق 26 كيلومترا تحت سطح الأرض.

كما حدد المرصد موقع الهزة على بعد 208 كيلومترات شرق مدينة بورتسودان (شمال شرق السودان)، وعلى بعد 179 كيلومترا شمال شرق بلدة طوكر.
 
وقال الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، لـ"روسيا اليوم" إن الهزة الأرضية التي وقعت صباح اليوم "لا تؤثر على الأراضي المصرية بأي شكل"، مؤكدًا أنه "لا يوجد أي خطر أو ضرر مترتب عليها".

وأضاف الهادي: "لم يسجل أي نشاط زلزالي مقلق في المنطقة، والوضع العام ينبئ باستقرار تام من الناحية الزلزالية". (روسيا اليوم)

مواضيع ذات صلة
هزّة أرضية قوية ضربت اليونان وشعر بها سكان العاصمة أثينا
lebanon 24
10/09/2025 23:03:27 Lebanon 24 Lebanon 24
هزة أرضية ضربت سوريا.. هذه قوتها
lebanon 24
10/09/2025 23:03:27 Lebanon 24 Lebanon 24
هزّة أرضيّة ضربت دولة خليجيّة... كم بلغت قوّتها؟
lebanon 24
10/09/2025 23:03:27 Lebanon 24 Lebanon 24
هزّة أرضيّة ضربت دولة عربيّة... ما هي قوّتها؟
lebanon 24
10/09/2025 23:03:27 Lebanon 24 Lebanon 24

المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل

المعهد القومي للبحوث

البحر الأحمر

روسيا اليوم

صباح اليوم

بورتسودان

شمال شرق

السودان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:40 | 2025-09-10
15:17 | 2025-09-10
15:09 | 2025-09-10
14:48 | 2025-09-10
14:35 | 2025-09-10
14:00 | 2025-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24