لانتمائه إلى "داعش".. هذا ما قررته ألمانيا بشأن "سوري"

قضت محكمة ألمانية، الأربعاء، بسجن سوري ينتمي إلى تنظيم "داعش" ، بعد إدانته بقتل 3 أشخاص في عملية طعن استهدفت رواد مهرجان صيفي في مدينة زولينغن العام الماضي.

وخلصت المحكمة في دوسلدورف إلى أن ، الذي كان في السابعة والعشرين من عمره عندما بدأت محاكمته في أيار، كان منضوياً في تنظيم داعش وتصرّف بدوافع "غادرة ودنيئة". وخلصت المحكمة في دوسلدورف إلى أن ، الذي كان في السابعة والعشرين من عمره عندما بدأت محاكمته في أيار، كان منضوياً في تنظيم داعش وتصرّف بدوافع "غادرة ودنيئة".





وكانت الحادثة وقعت في آب من العام الماضي، ووقع الهجوم في ساحة سوق فرونهوف، حيث تجمع الناس للاستماع لعزف فرق موسيقية‭‭‭‭ ‬‬‬‬خلال احتفال بمناسبة ذكرى مرور 650 عاماً على تأسيس مدينة زولينغن، بولاية نورد ، المتاخمة للحدود مع .





وأدى الهجوم إلى مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة ثمانية بجروح، وألهب الهجوم الجدل بشأن الهجرة في ، وفاقم الضغط على الحكومة للتحرّك ضد المهاجرين. (إرم نيوز)