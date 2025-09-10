الصين تدعو لتعزيز التفاهم العسكري مع الولايات المتحدة

Advertisement

قال الصيني: نحث على الحفاظ على التواصل والانفتاح وتعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.وأكد: ملتزمون بالعمل مع دول المنطقة للحفاظ على السلام والاستقرار في بحر .وأشار الى أن: نعارض انتهاكات واستفزازات بعض الدول في بحر جنوب . (الجزيرة)