عربي-دولي

الصين تدعو لتعزيز التفاهم العسكري مع الولايات المتحدة

Lebanon 24
10-09-2025 | 09:40
قال وزير الدفاع الصيني: نحث واشنطن على الحفاظ على التواصل والانفتاح وتعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.
وأكد: ملتزمون بالعمل مع دول المنطقة للحفاظ على السلام والاستقرار في بحر جنوب الصين.
وأشار الى أن: نعارض انتهاكات واستفزازات بعض الدول في بحر جنوب الصين. (الجزيرة)
 
