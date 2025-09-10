إسرائيل تُهاجم اليمن... الغارات عنيفة جدّاً (فيديو)

شنّت الطائرات الحربيّة الإسرائيليّة، سلسلة غارات عنيفة على اليمن.

وقالت وسائل إعلام إسرائيليّة، إنّ " طالت أهدافا للحوثيين في والجوف".

وأفادت مصادر "العربية"، أنّ هاجمت مجمع الدفاع في حيّ العرضي وسط صنعاء، إضافة إلى مربع وزارة الماليّة.

وأضافت المصادر أنّ "إسرائيل استهدفت مخزنا للوقود للحوثيين في صنعاء".

#فيديو| مشاهد توثق الغارات العنيفة التي شنّها على العاصمة صنعاء، قبل قليل. pic.twitter.com/p6nJID0kOD — شبكة للحوار (@paldf) September 10, 2025 Advertisement