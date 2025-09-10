إسرائيل تُهاجم اليمن... الغارات عنيفة جدّاً (فيديو)

#فيديو| مشاهد توثق الغارات العنيفة التي شنّها الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة صنعاء، قبل قليل. pic.twitter.com/p6nJID0kOD
— شبكة فلسطين للحوار (@paldf) September 10, 2025
عاجل: شنت إسرائيل غارات عنيفة على صنعاء مستهدفة مواقع للحوثيين pic.twitter.com/8eu86GCgvM
— fadi kahwaji (@kahwaji_fa76760) September 10, 2025
