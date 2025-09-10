Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تُهاجم اليمن... الغارات عنيفة جدّاً (فيديو)

Lebanon 24
10-09-2025 | 10:19
شنّت الطائرات الحربيّة الإسرائيليّة، سلسلة غارات عنيفة على اليمن.
 
 
وقالت وسائل إعلام إسرائيليّة، إنّ "الغارات طالت أهدافا للحوثيين في صنعاء والجوف".
 
 
وأفادت مصادر "العربية"، أنّ إسرائيل هاجمت مجمع الدفاع في حيّ العرضي وسط صنعاء، إضافة إلى مربع وزارة الماليّة.
 
 
وأضافت المصادر أنّ "إسرائيل استهدفت مخزنا للوقود للحوثيين في صنعاء".
 
 
 
 
