تأجيل جلسة مجلس الأمن بشأن الضربة الإسرائيلية على الدوحة

ويأتي التأجيل بناءً على طلب الدوحة، التي سعت إلى ضمان حضور رئيس الوزراء آل ثاني، بحسب ما قاله مصدر مطلع لوكالة "نوفوستي". أُرجئت جلسة الخاصة بالضربة على ، والتي كان من المقرر عقدها اليوم، إلى يوم غدٍ الخميس، وفق ما أفادت به وسائل إعلام.ويأتي التأجيل بناءً على طلب الدوحة، التي سعت إلى ضمان حضور رئيس الوزراء آل ثاني، بحسب ما قاله مصدر مطلع لوكالة "نوفوستي".

وشنّ الجيش ، أمس الثلاثاء، هجوماً جوياً دقيقاً استهدف قيادة حركة في الدوحة، وأطلق على العملية اسم "يوم النار".

وفي المقابل، بعثت دولة قطر رسالة إلى ومجلس الأمن أدانت فيها "بأشد العبارات" الهجوم الإسرائيلي، واعتبرته "اعتداءً إجرامياً وانتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والأعراف الدولية"، محذّرة من أنّه "يشكل تهديداً خطيراً لأمن وسلامة المواطنين القطريين والمقيمين على أراضيها".