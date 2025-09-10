Advertisement

عربي-دولي

تأجيل جلسة مجلس الأمن بشأن الضربة الإسرائيلية على الدوحة

Lebanon 24
10-09-2025 | 11:45
أُرجئت جلسة مجلس الأمن الخاصة بالضربة الإسرائيلية على الدوحة، والتي كان من المقرر عقدها اليوم، إلى يوم غدٍ الخميس، وفق ما أفادت به وسائل إعلام.
ويأتي التأجيل بناءً على طلب الدوحة، التي سعت إلى ضمان حضور رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحسب ما قاله مصدر مطلع لوكالة "نوفوستي".
 
 
وشنّ الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، هجوماً جوياً دقيقاً استهدف قيادة حركة حماس في الدوحة، وأطلق على العملية اسم "يوم النار".
 
 
وفي المقابل، بعثت دولة قطر رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن أدانت فيها "بأشد العبارات" الهجوم الإسرائيلي، واعتبرته "اعتداءً إجرامياً وانتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والأعراف الدولية"، محذّرة من أنّه "يشكل تهديداً خطيراً لأمن وسلامة المواطنين القطريين والمقيمين على أراضيها".
