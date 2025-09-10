مفاجأة في عالم الأثرياء… من انتزع صدارة إيلون ماسك؟

Advertisement

تغيرت قيادة قائمة أغنى أغنياء العالم، حيث انتزع لاري إيليسون، مؤسس شركة " " لتقنية المعلومات، صدارة الثروات العالمية من ، مؤسس شركتي " " و" ".وأصبح إيليسون، البالغ من العمر 81 عاماً، أغنى شخص في العالم بعد أن بلغت ثروته 393 مليار دولار صباح الأربعاء، متقدماً على الذي تقدر ثروته بـ 385 مليار دولار، وفقاً لـ "مؤشر للمليارديرات".وسجلت ثروة إيليسون زيادة مذهلة بلغت 101 مليار دولار خلال ، مدفوعة بصعود أسهم "أوراكل" بعد نشر الشركة توقعاتها للنمو، ما جذب تدفقات كبيرة من المستثمرين مساء الثلاثاء. ويمتلك إيليسون 1.16 مليار سهم من أسهم "أوراكل"، ارتفعت قيمتها بنسبة 40% لتصل إلى 338 مليار دولار.في المقابل، شهدت ثروة إيلون ماسك انخفاضاً بنحو 49 مليار دولار نتيجة تراجع أسهم "تسلا"، التي تمثل الجزء الأكبر من أصوله. (روسيا اليوم)