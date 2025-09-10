أميركا.. وفاة الناشط تشارلي كيرك بعد ساعات على إصابته!

Advertisement

أفادت وسائل إعلام أميركية، قبل قليل، بوفاة الناشط اليميني البارز تشارلي كيرك، بعد ساعات من إصابته بجروح خطيرة جراء إطلاق نار خلال فعالية عامة في .وأعلن شخصيا نبأ وفاته بعد ساعات قليلة على طلبه الصلاة لأجله على منصة واصفًا إياه بـ"الرجل العظيم"، وقال لاحقًا: "تشارلي كيرك" كان يعبر عن روح شباب بأكملها"ووفقاً لتقارير إعلامية، فإن كيرك، وهو رئيس منظمة Turning Point USA وأحد أبرز حلفاء ترامب الشبابيين، أصيب برصاصة في رقبته أطلقها مسلح من مبنى يبعد نحو 200 متر عن مكان إقامة الفعالية. وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل تُظهر حالة من الفوضى والذعر بين الحضور بعد سماع دوي إطلاق النار.وأكدت الشرطة اعتقال منفذ العملية، مشيرة إلى أنه ليس طالباً ، فيما لم تتضح بعد دوافعه.كيرك، المولود عام 1993، كان يُعد من أبرز الشخصيات المؤثرة في المحافظ الأميركي، إذ قاد خلال السنوات الماضية حملات واسعة لحشد الشباب حول أجندة "أميركا أولاً" التي يتبناها ترامب، وأصبح أحد الوجوه الإعلامية الأكثر ارتباطاً به داخل الأوساط الطلابية واليمينية.