Advertisement

عربي-دولي

هرتسوغ يتمسك بـ"اتفاق شامل".. ونتنياهو يوجه إنذاراً لقطر

Lebanon 24
10-09-2025 | 16:59
A-
A+
Doc-P-1415352-638931457928796137.png
Doc-P-1415352-638931457928796137.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأربعاء، أن بلاده ما زالت "مستعدة لاتفاق شامل" لإنهاء الحرب مع حركة حماس، على الرغم من الضربة التي نفذتها إسرائيل في العاصمة القطرية الدوحة مساء الثلاثاء، واستهدفت وفد الحركة الفلسطينية أثناء مراجعته المقترح الأخير لوقف إطلاق النار.
Advertisement

وكان من المتوقع أن ترد حماس مساء الثلاثاء على المقترح الأميركي المدعوم دولياً بشأن وقف إطلاق النار في غزة، لكن الغارة الإسرائيلية على مقر قادتها في قطر عرقلت هذه الخطط، وفق ما أكده دبلوماسي مطلع لشبكة "سي إن إن".

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هذه العملية تعني أن إسرائيل لم تعد معنية بوقف إطلاق النار، شدد هرتسوغ خلال مشاركته في ندوة بمؤسسة "تشاتام هاوس" الفكرية في لندن، على أن إسرائيل تريد إنهاء الحرب، قائلاً: "أوضحت إسرائيل بالأمس أنها مستعدة لاتفاق شامل لإنهاء الحرب، وإعادة رهائننا، والمضي قدماً. هذا ما ترغب إسرائيل في القيام به، لكنها تنتظر وتنتظر، بينما حماس تناور في المقترحات".

وأضاف أن إسرائيل وافقت مراراً على مقترحات لوقف إطلاق النار "تقريباً طوال العام الماضي"، لكنها تواجه في كل مرة ما وصفه بـ"حبّة السم" التي تضعها حماس في المفاوضات.

في المقابل، صعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لهجته تجاه قطر بعد الضربة، موجهاً رسالة شديدة اللهجة في كلمة مصورة باللغة الإنجليزية قال فيها: "أقول لقطر ولكل الدول التي تؤوي إرهابيين: إما أن تطردوهم أو تقدموهم للعدالة. لأنه إذا لم تفعلوا ذلك، سنفعل نحن".

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل استهدفت "العقول المدبرة للإرهابيين الذين ارتكبوا مجزرة السابع من أكتوبر"، متهماً قطر بأنها "توفر ملاذاً آمناً لحماس، وتموّلها، وتمنح قادتها فيلات فاخرة وكل ما يحتاجونه".

وكانت الضربة الإسرائيلية قد استهدفت اجتماعاً لقادة حماس في مجمع سكني بالدوحة، وأسفرت عن مقتل خمسة أشخاص، بينما أعلنت الحركة أن قادتها المستهدفين نجوا من الهجوم.
مواضيع ذات صلة
بعد هجوم الدوحة.. نتنياهو يوجه رسالة لقطر
lebanon 24
11/09/2025 03:16:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرا خارجية مصر وقطر يؤكدان التزامهما الكامل بمواصلة المفاوضات وبذل الجهود لسرعة التوصل لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
11/09/2025 03:16:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر وقطر تؤكدان استمرار الجهود لتحقيق تهدئة شاملة بغزة
lebanon 24
11/09/2025 03:16:17 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: ترامب رفض التعليق على إمكانية الانتقال من اتفاق تدريجي بشأن غزة إلى اتفاق شامل وقال "سترون قريبا"
lebanon 24
11/09/2025 03:16:17 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

دبلوماسي

نتنياهو

فلسطين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:46 | 2025-09-10
17:04 | 2025-09-10
16:56 | 2025-09-10
16:40 | 2025-09-10
16:37 | 2025-09-10
16:20 | 2025-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24