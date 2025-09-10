Advertisement

عربي-دولي

في قطر.. ضحية جديدة ومواصلة للبحث عن مفقودين

Lebanon 24
10-09-2025 | 17:04
A-
A+
Doc-P-1415353-638931460185456229.png
Doc-P-1415353-638931460185456229.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الداخلية القطرية، الأربعاء، أنها تمكنت من تحديد هوية ضحية ثالثة في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قيادات من حركة حماس في الدوحة مساء الثلاثاء. وأوضحت أن الجثة تعود إلى جهاد لبد، مشيرة إلى العثور على أشلاء بشرية في أماكن متفرقة بمحيط موقع الاستهداف.
Advertisement

وأضافت الوزارة أن فريقاً فنياً مختصاً يواصل العمل على تحديد هوية الضحايا، فيما لا يزال البحث جارياً عن شخصين مفقودين.

وكانت الداخلية القطرية قد أكدت في بيان سابق مقتل مؤمن جواد حسونة، المنتمي لحركة حماس، جراء الهجوم، كما تحدثت عن استمرار عمليات الاستدلال والتحقق الميداني باستخدام تقنيات تحديد هويات ضحايا الكوارث (DVI) عبر الإدارات المختصة.

إلى جانب ذلك، أعلنت الوزارة مقتل أحد عناصر قوة الأمن الداخلي (لخويا) أثناء مباشرته مهامه في موقع الاستهداف، إضافة إلى وقوع عدد من الإصابات بين العناصر الأمنية الموجودة في المكان.

ووفق الحصيلة الرسمية حتى الآن، أسفرت الضربة الإسرائيلية في الدوحة عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم عناصر أمن ومدنيون، بينما تقول حماس إن قادتها المستهدفين نجوا من العملية.

مواضيع ذات صلة
الهند: استمرار عمليات البحث عن مفقودين بعد فيضانات مدمّرة في الهيمالايا
lebanon 24
11/09/2025 07:07:04 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع لبناني_ سوري في دمشق لبحث ملفات المفقودين والموقوفين
lebanon 24
11/09/2025 07:07:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الديوان الأميري القطري: الرئيس ترامب دعا أمير قطر إلى مواصلة جهود قطر في الوساطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة
lebanon 24
11/09/2025 07:07:04 Lebanon 24 Lebanon 24
اتفاق جديد في "أوبك+" لرفع الإنتاج ومواصلة مراقبة السوق
lebanon 24
11/09/2025 07:07:04 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الداخلية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

القطرية

الكوارث

القطري

الدوحة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:51 | 2025-09-10
23:48 | 2025-09-10
23:43 | 2025-09-10
23:34 | 2025-09-10
23:30 | 2025-09-10
23:23 | 2025-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24