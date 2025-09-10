27
في قطر.. ضحية جديدة ومواصلة للبحث عن مفقودين
Lebanon 24
10-09-2025
|
17:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الداخلية
القطرية
، الأربعاء، أنها تمكنت من تحديد هوية ضحية ثالثة في الهجوم
الإسرائيلي
الذي استهدف قيادات من حركة
حماس
في
الدوحة
مساء الثلاثاء. وأوضحت أن الجثة تعود إلى جهاد لبد، مشيرة إلى العثور على أشلاء بشرية في أماكن متفرقة بمحيط موقع الاستهداف.
وأضافت الوزارة أن فريقاً فنياً مختصاً يواصل العمل على تحديد هوية الضحايا، فيما لا يزال البحث جارياً عن شخصين مفقودين.
وكانت الداخلية القطرية قد أكدت في بيان سابق مقتل مؤمن جواد حسونة، المنتمي لحركة حماس، جراء الهجوم، كما تحدثت عن استمرار عمليات الاستدلال والتحقق الميداني باستخدام تقنيات تحديد هويات ضحايا
الكوارث
(DVI) عبر الإدارات المختصة.
إلى جانب ذلك، أعلنت الوزارة مقتل أحد عناصر قوة الأمن الداخلي (لخويا) أثناء مباشرته مهامه في موقع الاستهداف، إضافة إلى وقوع عدد من الإصابات بين العناصر الأمنية الموجودة في المكان.
ووفق الحصيلة الرسمية حتى الآن، أسفرت الضربة
الإسرائيلية
في الدوحة عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم عناصر أمن ومدنيون، بينما تقول حماس إن قادتها المستهدفين نجوا من العملية.
