Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو.. قتلى وعشرات الجرحى في انفجار شاحنة غاز في المكسيك

Lebanon 24
10-09-2025 | 23:02
A-
A+
Doc-P-1415394-638931677364227102.jpg
Doc-P-1415394-638931677364227102.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 67 آخرين بجروح في انفجار شاحنة صهريج غاز في شرق مكسيكو، بحسب ما أعلنت سلطات العاصمة المكسيكية.

وقالت رئيسة بلدية العاصمة كلارا بروغادا إن الشاحنة انفجرت أثناء سيرها على جسر في منطقة إيستابالابا المكتظّة بالسكان في شرق مكسيكو مما تسبّب بحريق ضخم وتضرّر 18 سيارة.
 
من جهتها، قالت ميريام أورزوا، الأمينة العامة لإدارة المخاطر والحماية المدنية إن الجرحى وبينهم كثر أصيبوا بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة، نقلوا إلى عدد من مستشفيات العاصمة. (سكاي نيوز عربية) 
 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
بالفيديو: إطلاق نار قرب راموت في القدس.. وسقوط قتلى وعشرات الجرحى
lebanon 24
11/09/2025 10:38:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. انفجار موقد غاز في ورشة
lebanon 24
11/09/2025 10:38:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مواقع إسرائيلية: قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة استهدفت قوة عسكرية إسرائيلية في غزة
lebanon 24
11/09/2025 10:38:32 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير مروّع في دولة عربيّة... وسقوط قتلى وعشرات الجرحى (فيديو)
lebanon 24
11/09/2025 10:38:32 Lebanon 24 Lebanon 24

إدارة المخاطر

سكاي نيوز

سكاي نيو

من جهته

de la

فيات

بالا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2025-09-11
02:53 | 2025-09-11
02:21 | 2025-09-11
02:12 | 2025-09-11
01:33 | 2025-09-11
01:28 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24