بالفيديو.. قتلى وعشرات الجرحى في انفجار شاحنة غاز في المكسيك

😱🚨 ‼️ASÍ OCURRIÓ EL VOLCAMIENTO Y EXPLOSIÓN DE PIPA DE GAS EN EL PUENTE CONCORDIA ‼️🔥 HAY 70 HERIDOS Y 3 MUERTOS 🚨💥



👉 Recientemente, el @C5_CDMX difundió las imágenes del lamentable hecho ocurrido este miércoles en el Puente de la Concordia. Autoridades de la #CDMX.… pic.twitter.com/IPvpi7TYa1