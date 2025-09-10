Advertisement

عربي-دولي

عن الهجوم الإسرائيلي على قطر.. روسيا: انتهاك يقوّض جهود السلام

Lebanon 24
10-09-2025 | 23:15
A-
A+
Doc-P-1415400-638931687796609053.jpg
Doc-P-1415400-638931687796609053.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نددت روسيا بالهجوم الإسرائيلي على أعضاء حركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة، وحثت كافة الأطراف على الامتناع عن أي أعمال من شأنها تصعيد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
Advertisement


وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "تعد روسيا هذ الواقعة انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتعديا على سيادة دولة مستقلة وسلامة أراضيها، وخطوة تؤدي إلى مزيد من التصعيد وزعزعة استقرار الوضع في الشرق الأوسط".
 
وأضافت "هذه الأساليب في محاربة من تعدهم إسرائيل أعداء ومعارضين لها تستحق أشد التنديدات".

وقالت روسيا "الهجوم الصاروخي على قطر لا يمكن اعتباره إلا محاولة لتقويض الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حلول سلمية". (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
الرئيس الإندونيسي: الهجوم الإسرائيلي على قطر انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف
lebanon 24
11/09/2025 10:39:06 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس فنلندا: هجوم إسرائيل على قطر أمر مرفوض وانتهاك للقانون الدولي ويعقد تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي
lebanon 24
11/09/2025 10:39:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بهاء الحريري يدين الهجوم الإسرائيلي على قطر: انتهاك صارخ للسيادة
lebanon 24
11/09/2025 10:39:06 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات: الاعتداء الإسرائيلي يشكل انتهاكا لسيادة قطر ولكل القوانين والأعراف الدولية ويقوض أمن المنطقة واستقرارها وفرص السلام فيها
lebanon 24
11/09/2025 10:39:06 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية الروسية

وزارة الخارجية

الأمم المتحدة

الشرق الأوسط

الإسرائيلي

سكاي نيوز

إسرائيل

فلسطين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2025-09-11
02:53 | 2025-09-11
02:21 | 2025-09-11
02:12 | 2025-09-11
01:33 | 2025-09-11
01:28 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24