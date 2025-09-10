عن الهجوم الإسرائيلي على قطر.. روسيا: انتهاك يقوّض جهود السلام



نددت بالهجوم على أعضاء حركة " " في العاصمة القطرية الدوحة، وحثت كافة الأطراف على الامتناع عن أي أعمال من شأنها تصعيد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.وقالت في بيان "تعد روسيا هذ الواقعة انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق ، وتعديا على سيادة دولة مستقلة وسلامة أراضيها، وخطوة تؤدي إلى مزيد من التصعيد وزعزعة استقرار الوضع في ".

وأضافت "هذه الأساليب في محاربة من تعدهم أعداء ومعارضين لها تستحق أشد التنديدات".



وقالت روسيا "الهجوم الصاروخي على قطر لا يمكن اعتباره إلا محاولة لتقويض الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حلول سلمية". (سكاي نيوز عربية)