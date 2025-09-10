أميركا واليابان تطلقان مناورات عسكرية كبرى

تطلق واليابان، اليوم الخميس، مناورات عسكرية كبرى بالقرب من السواحل تحت اسم Resolute Dragon 25.

Advertisement

ومن المقرر أن تستمر المناورات من 11 حتى 25 أيلول بالقرب من جزر وهوكايدو وكيوشو بمشاركة أكثر من 14 ألف عسكري ياباني ونحو 5 آلاف عسكري أميركي، بمن فيهم أفراد المشاة البحرية والقوات البرية والبحرية والجوية.

وفي إطار المناورات من المخطط أن تنشر وتستخدم الولايات المتحدة منظومة "تايفون" الصاروخية الجديدة المتوسطة المدى، التي سيتم نشرها في قاعدة "إيواكوني" على الأراضي اليابانية.ومن المقرر أيضا إجراء عمليات إنزال والرمي بالرصاص الحي والمناورات باستخدام الأنظمة المدفعية والصاروخية، بما فيها HIMARS وMLRS والصواريخ اليابانية من نوع Type 12، إضافة إلى نشر منظومة صاروخية مضادة للسفن من نوع NMESIS.وستركز المناورات على اللوجيستية واختبار وسائل النقل المسيرة. (روسيا اليوم)