28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
15
o
بشري
26
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
عربي-دولي
أميركا واليابان تطلقان مناورات عسكرية كبرى
Lebanon 24
10-09-2025
|
23:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
تطلق
الولايات المتحدة
واليابان، اليوم الخميس، مناورات عسكرية كبرى بالقرب من السواحل
اليابانية
تحت اسم Resolute Dragon 25.
ومن المقرر أن تستمر المناورات من 11 حتى 25 أيلول بالقرب من جزر
أوكيناوا
وهوكايدو وكيوشو بمشاركة أكثر من 14 ألف عسكري ياباني ونحو 5 آلاف عسكري أميركي، بمن فيهم أفراد المشاة البحرية والقوات البرية والبحرية والجوية.
وفي إطار المناورات من المخطط أن تنشر وتستخدم الولايات المتحدة منظومة "تايفون" الصاروخية الجديدة المتوسطة المدى، التي سيتم نشرها في قاعدة "إيواكوني" على الأراضي اليابانية.
ومن المقرر أيضا إجراء عمليات إنزال والرمي بالرصاص الحي والمناورات باستخدام الأنظمة المدفعية والصاروخية، بما فيها HIMARS وMLRS والصواريخ اليابانية من نوع Type 12، إضافة إلى نشر منظومة صاروخية مضادة للسفن من نوع NMESIS.
وستركز المناورات على اللوجيستية واختبار وسائل النقل المسيرة. (روسيا اليوم)
