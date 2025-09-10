Advertisement

عربي-دولي

أميركا واليابان تطلقان مناورات عسكرية كبرى

Lebanon 24
10-09-2025 | 23:43
A-
A+
Doc-P-1415404-638931699793310092.jpg
Doc-P-1415404-638931699793310092.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تطلق الولايات المتحدة واليابان، اليوم الخميس، مناورات عسكرية كبرى بالقرب من السواحل اليابانية تحت اسم Resolute Dragon 25.
Advertisement
 
 
ومن المقرر أن تستمر المناورات من 11 حتى 25 أيلول بالقرب من جزر أوكيناوا وهوكايدو وكيوشو بمشاركة أكثر من 14 ألف عسكري ياباني ونحو 5 آلاف عسكري أميركي، بمن فيهم أفراد المشاة البحرية والقوات البرية والبحرية والجوية.
 
 
وفي إطار المناورات من المخطط أن تنشر وتستخدم الولايات المتحدة منظومة "تايفون" الصاروخية الجديدة المتوسطة المدى، التي سيتم نشرها في قاعدة "إيواكوني" على الأراضي اليابانية.

ومن المقرر أيضا إجراء عمليات إنزال والرمي بالرصاص الحي والمناورات باستخدام الأنظمة المدفعية والصاروخية، بما فيها HIMARS وMLRS والصواريخ اليابانية من نوع Type 12، إضافة إلى نشر منظومة صاروخية مضادة للسفن من نوع NMESIS.

وستركز المناورات على اللوجيستية واختبار وسائل النقل المسيرة. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع الروسية: روسيا تبدأ مناورات بحرية كبرى
lebanon 24
11/09/2025 10:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: رئيس الأركان متمسك برفض مناورة برية إضافية في غزة
lebanon 24
11/09/2025 10:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24
في هذا الموعد.. الصين تعلن إجراء مناورات عسكرية مع روسيا
lebanon 24
11/09/2025 10:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24
لـ3 أيّام... مناورات عسكريّة بين إيران وروسيا في بحر قزوين
lebanon 24
11/09/2025 10:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24

القوات البرية

مشاة البحرية

روسيا اليوم

اليابانية

أوكيناوا

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2025-09-11
02:53 | 2025-09-11
02:21 | 2025-09-11
02:12 | 2025-09-11
01:33 | 2025-09-11
01:28 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24